Власти Подмосковья и Оренбуржья выплатят семьям жертв крушения Ан-148 по 1 млн рублей

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковье. На борту находился 71 человек, выживших нет.
Власти Подмосковья выплатят компенсации родственникам погибших при падении Ан-148 из регионального бюджета по миллиону рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Также он принес соболезнования родным и близким жертв катастрофы, передает «Интерфакс».
Андрей Воробьёв: «Будет выплачено по одному миллиону рублей из регионального бюджета».
Кроме того, власти Оренбургской области тоже решили выделить семьям погибших по миллиону рублей из регионального бюджета. Эти компенсации станут дополнением к страховым выплатам. Об этом рассказал полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Михаил Бабич: «Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по одному миллиону рублей».
Ранее в «Саратовских авиалиниях» сообщили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. С бортом была потеряна связь вскоре после вылета из Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Список жертв катастрофы уже опубликован.
Андрей Воробьёв: «Будет выплачено по одному миллиону рублей из регионального бюджета».
Кроме того, власти Оренбургской области тоже решили выделить семьям погибших по миллиону рублей из регионального бюджета. Эти компенсации станут дополнением к страховым выплатам. Об этом рассказал полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Михаил Бабич: «Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по одному миллиону рублей».
Ранее в «Саратовских авиалиниях» сообщили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. С бортом была потеряна связь вскоре после вылета из Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Список жертв катастрофы уже опубликован.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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