Власти Подмосковья и Оренбуржья выплатят семьям жертв крушения Ан-148 по 1 млн рублей

комментировать
  • Фото: Сергей Никифоров / ТАСС
Власти Подмосковья и Оренбуржья выплатят семьям жертв крушения <nobr>Ан-148</nobr> по 1 млн рублей

Власти Подмосковья и Оренбуржья выплатят семьям жертв крушения Ан-148 по 1 млн рублей

Власти Подмосковья и Оренбуржья выплатят семьям жертв крушения <nobr>Ан-148</nobr> по 1 млн рублей
  • Фото: Сергей Никифоров / ТАСС

    • Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковье. На борту находился 71 человек, выживших нет.

    Власти Подмосковья выплатят компенсации родственникам погибших при падении Ан-148 из регионального бюджета по миллиону рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Также он принес соболезнования родным и близким жертв катастрофы, передает «Интерфакс».

    Андрей Воробьёв: «Будет выплачено по одному миллиону рублей из регионального бюджета».

    Кроме того, власти Оренбургской области тоже решили выделить семьям погибших по миллиону рублей из регионального бюджета. Эти компенсации станут дополнением к страховым выплатам. Об этом рассказал полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

    Михаил Бабич: «Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по одному миллиону рублей».

    Ранее в «Саратовских авиалиниях» сообщили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира.

    смотретьОчевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. С бортом была потеряна связь вскоре после вылета из Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Список жертв катастрофы уже опубликован.



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru