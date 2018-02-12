Второй черный ящик найден на месте падения Ан-148. МЧС, Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВторой черный ящик найден на месте падения Ан-148

Второй черный ящик найден на месте падения Ан-148

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Второй черный ящик найден на месте падения <nobr>Ан-148</nobr>

Второй черный ящик найден на месте падения Ан-148

Второй черный ящик найден на месте падения <nobr>Ан-148</nobr>

    В оперативном штабе, который развернут на месте катастрофы, сообщили, что был обнаружен второй черный ящик.

    Найденный второй бортовой самописец находится в удовлетворительном состоянии. Этот черный ящик фиксировал переговоры, передает РИА Новости.

    Представитель оперативного штаба: «Состояние бортового речевого самописца удовлетворительное».

    В МЧС подтвердили обнаружение самописца. С ним уже работают специалисты МАК, передает «Интерфакс». Также спасатели рассказали, что обломки разбившегося самолета разбросаны на площади около 30 гектаров.

    Накануне сообщалось о том, что был найден первый черный ящик, который записывал параметры полета Ан-148.

    смотретьКрушение Ан-148 сняла камера наблюдения
    Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения
    Напомним, катастрофа Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошла накануне днем вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника.



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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