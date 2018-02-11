Найденный черный ящик Ан-148 записывал параметры полета

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Найденный черный ящик <nobr>Ан-148</nobr> записывал параметры полета

Найденный черный ящик Ан-148 записывал параметры полета

Найденный черный ящик <nobr>Ан-148</nobr> записывал параметры полета
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Черный ящик, обнаруженный на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний», оказался параметрическим.

    В оперативном штабе МЧС заявили, что черный ящик, который был найден на месте катастрофы, записывал данные полета Ан-148, передает РИА Новости. Его состояние удовлетворительное. Второй бортовой самописец, который фиксировал переговоры, пока не обнаружен. Его поиски продолжаются.

    Оперативный штаб на месте ЧС: «Найденный первый черный ящик признан как прибор регистрации параметров полета».

    Между тем источник ТАСС в оперативном штабе уточнил, что обнаруженный самописец по внешним признакам находится в нормальном состоянии и уже передан на расшифровку.

    смотретьОчевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Он рухнул возле поселка Степановское в Раменском районе Московской области. По словам очевидцев, они слышали некий хлопок в небе.

    На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил.

    Список погибших

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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