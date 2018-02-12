МОК выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-148

Международный олимпийский комитет принес соболезнования семьям погибших при крушении самолета
Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится в заявлении МОК.
Из заявления МОК: «Все наши мысли с родным и близким погибших в этой ужасной трагедии. Те, кто хочет отдать дань уважения жертвам катастрофы, могут сделать это в специальной зоне траура в Олимпийской деревне. МОК готов оказать помощь всем, кому она необходима».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
Комментарии