«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с Ан-148

Опубликована аудиозапись радиопереговоров диспетчеров, которые пытались связаться с вылетевшим из Домодедово самолетом «Саратовских авиалиний».
На записи слышно, как диспетчеры до последнего пытались связаться с экипажем рейса 703 Москва — Орск. Один из них, как слышно на записи, просит помощи, потому что не может получить ответ от самолета «Саратовских авиалиний». После этого вызовы продолжаются.
Диспетчер: «Саратов 703, ответь, 703, правильно? Саратов 703! Москва зовет и зовет».
Ан-148 упал в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе, предварительно, трое детей. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Список погибших уже опубликован. После катастрофы было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий трагедии.
Диспетчер: «Саратов 703, ответь, 703, правильно? Саратов 703! Москва зовет и зовет».
Ан-148 упал в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе, предварительно, трое детей. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Список погибших уже опубликован. После катастрофы было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий трагедии.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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