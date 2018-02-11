«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с Ан-148

«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с Ан-148

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«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с Ан-148

«Москва зовет и зовет»: радиопереговоры диспетчеров после потери связи с <nobr>Ан-148</nobr>

    Опубликована аудиозапись радиопереговоров диспетчеров, которые пытались связаться с вылетевшим из Домодедово самолетом «Саратовских авиалиний».

    На записи слышно, как диспетчеры до последнего пытались связаться с экипажем рейса 703 Москва — Орск. Один из них, как слышно на записи, просит помощи, потому что не может получить ответ от самолета «Саратовских авиалиний». После этого вызовы продолжаются.

    Диспетчер: «Саратов 703, ответь, 703, правильно? Саратов 703! Москва зовет и зовет».

    Ан-148 упал в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе, предварительно, трое детей. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

    смотретьОчевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
    Список погибших уже опубликован. После катастрофы было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий трагедии.

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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