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    Разбившийся Ан-148 эксплуатировался менее 8 лет

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    • Фото: OSDU / jetphotos.com
    Разбившийся <nobr>Ан-148</nobr> эксплуатировался менее 8 лет

    Разбившийся Ан-148 эксплуатировался менее 8 лет

    Разбившийся <nobr>Ан-148</nobr> эксплуатировался менее 8 лет
  • Фото: OSDU / jetphotos.com

    • Источник в экстренных службах сообщил, что потерпевший крушение в Раменском районе Подмосковья Ан-148 был новым.

    Как сообщил источник «Интерфакса», «самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании „Россия“, где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан „Саратовским авиалиниям“».

    По словам источника, самолет был передан «Саратовским авиалиниям» в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.

    По предварительным данным, Ан-148 рухнул в Раменском районе Московской области. К предполагаемому месту падения ранее отправились спасатели. В ситуационном центре Росгидромета сообщили, что в этом районе облачная погода и идет снег, но ветер несильный.

    На борту Ан-148, по предварительным даннным, находились более 70 человек, в том числе 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет летел из Москвы в Орск.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.

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