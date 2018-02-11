Разбившийся Ан-148 эксплуатировался менее 8 лет

Источник в экстренных службах сообщил, что потерпевший крушение в Раменском районе Подмосковья
Ан-148 был новым.
Как сообщил источник «Интерфакса», «самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании „Россия“, где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан „Саратовским авиалиниям“».
По словам источника, самолет был передан «Саратовским авиалиниям» в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.
По предварительным данным, Ан-148 рухнул в Раменском районе Московской области. К предполагаемому месту падения ранее отправились спасатели. В ситуационном центре Росгидромета сообщили, что в этом районе облачная погода и идет снег, но ветер несильный.
На борту Ан-148, по предварительным даннным, находились более 70 человек, в том числе 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет летел из Москвы в Орск.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
По словам источника, самолет был передан «Саратовским авиалиниям» в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.
По предварительным данным, Ан-148 рухнул в Раменском районе Московской области. К предполагаемому месту падения ранее отправились спасатели. В ситуационном центре Росгидромета сообщили, что в этом районе облачная погода и идет снег, но ветер несильный.
На борту Ан-148, по предварительным даннным, находились более 70 человек, в том числе 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет летел из Москвы в Орск.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
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