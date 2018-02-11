Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    МЧС направило спасателей к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

    1 комментарий
    Текстовая трансляция

    МЧС направило спасателей к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

    МЧС направило спасателей к месту крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье

    Пассажирский самолет Ан-148 сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На место направлены спасатели МЧС.

    Как сообщили ТАСС в ведомстве, «поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово — Орск».

    Из сообщения МЧС: «К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. В готовность введены также отряд „Центроспас“ и центр „Лидер“».

    Ранее очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья. Ан-148 разбился вблизи населенных пунктов Аргуново и Степановское. В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru