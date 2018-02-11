МЧС направило спасателей к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолет
Ан-148 сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На место направлены спасатели МЧС.
Как сообщили ТАСС в ведомстве, «поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово — Орск».
Из сообщения МЧС: «К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. В готовность введены также отряд „Центроспас“ и центр „Лидер“».
Ранее очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья. Ан-148 разбился вблизи населенных пунктов Аргуново и Степановское. В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Из сообщения МЧС: «К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. В готовность введены также отряд „Центроспас“ и центр „Лидер“».
Ранее очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья. Ан-148 разбился вблизи населенных пунктов Аргуново и Степановское. В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
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