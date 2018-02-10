Мемориальную доску в честь летчика-героя Филипова открыли в Воронеже

Мемориальную доску, посвященную памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, установили на школе, где он
когда-то учился.
Мемориальная доска установлена у центрального входа в школу №85 в Воронеже. Учебному заведению присвоено имя летчика-героя.
На доске высечены даты учебы Филипова в школе (с 1991 по 2001 годы), а также портрет пилота, военный самолет и Золотая Звезда Героя России.
Как рассказала директор школы Галина Клепикова, изготовлена мемориальная доска была в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, передает ТАСС.
3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Филипов. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить об атаке ракетой. Уже на земле Филипов принял неравный бой, после окружения террористами, тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже. Проститься с летчиком пришли около 30 тысячи человек. Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Кроме того, во Владивостоке и Калининграде появятся улицы имени Романа Филипова. Также Су-25, на котором летал майор, получит его имя.
На доске высечены даты учебы Филипова в школе (с 1991 по 2001 годы), а также портрет пилота, военный самолет и Золотая Звезда Героя России.
Как рассказала директор школы Галина Клепикова, изготовлена мемориальная доска была в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, передает ТАСС.
3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Филипов. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить об атаке ракетой. Уже на земле Филипов принял неравный бой, после окружения террористами, тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже. Проститься с летчиком пришли около 30 тысячи человек. Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Кроме того, во Владивостоке и Калининграде появятся улицы имени Романа Филипова. Также Су-25, на котором летал майор, получит его имя.
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