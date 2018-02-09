Сегодня
Недоступно в Вашей стране
Сегодня
    •  
    Адвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями. Олимпиада, допинг, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАдвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями

    Адвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями

    4 комментария

    Адвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями

    Адвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями

      Решение МОК не приглашать российских спортсменов на Олимпийские игры — это замаскированные санкции, уверены юристы, представляющие интересы наших атлетов в CAS.

      Решение Международного олимпийского комитета отстранить от Олимпиады российских спортсменов, которые были признаны «чистыми», — это замаскированные санкции. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer LTD, специалисты которой защищают в суде олимпийцев из РФ.

      Из заявления адвокатов: «На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов — это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены».

      Юристы отмечают, что из-за этого у спортсменов фактически не было возможности защититься и доказать, что запрет на их участие в Играх неправомерен, передает РИА Новости.

      смотретьCAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
      CAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
      Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

      Решение CAS одобрили в МОК. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал его «приятной новостью»: по его словам, решение CAS гарантирует участие в Играх только тех российских спортсменов, которые «соответствуют строгим критериям».

      Российские спортсмены и тренеры назвали решение суда безумием. По их мнению, на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru