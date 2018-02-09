Адвокаты назвали недопуск россиян на Игры замаскированными санкциями

Решение МОК не приглашать российских спортсменов на Олимпийские игры — это замаскированные санкции, уверены юристы, представляющие интересы наших атлетов в CAS.
Решение Международного олимпийского комитета отстранить от Олимпиады российских спортсменов, которые были признаны «чистыми», — это замаскированные санкции. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer LTD, специалисты которой защищают в суде олимпийцев из РФ.
Из заявления адвокатов: «На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов — это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены».
Юристы отмечают, что из-за этого у спортсменов фактически не было возможности защититься и доказать, что запрет на их участие в Играх неправомерен, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Решение CAS одобрили в МОК. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал его «приятной новостью»: по его словам, решение CAS гарантирует участие в Играх только тех российских спортсменов, которые «соответствуют строгим критериям».
Российские спортсмены и тренеры назвали решение суда безумием. По их мнению, на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.
Из заявления адвокатов: «На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов — это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены».
Юристы отмечают, что из-за этого у спортсменов фактически не было возможности защититься и доказать, что запрет на их участие в Играх неправомерен, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Решение CAS одобрили в МОК. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал его «приятной новостью»: по его словам, решение CAS гарантирует участие в Играх только тех российских спортсменов, которые «соответствуют строгим критериям».
Российские спортсмены и тренеры назвали решение суда безумием. По их мнению, на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.
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