CAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к зимним Олимпийским играм.
Об этом заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.
Матье Риб: «Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК».
По словам генсекретаря суда, арбитры пришли к выводу, что «процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией, так как это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям».
Матье Риб: «Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России».
Как сообщают РИА Новости, CAS отклонил апелляции следующих 32 россиян: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых ( оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Спортсмены из этого списка подавали апелляцию на решение МОК по недопуску.
Вторая группа — из 15 россиян — подавала иск к МОК на отказ комитета пригласить их на Игры, несмотря на положительный вердикт CAS. В итоге в пятницу выездное отделение CAS также не удовлетворило их апелляцию. В этом списке находятся Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.
Напомним, в CAS обратились 32 российских спортсмена, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от МОК приглашения на Игры. Также арбитраж изучил апелляции 13 российских атлетов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
Матье Риб: «Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК».
По словам генсекретаря суда, арбитры пришли к выводу, что «процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией, так как это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям».
Матье Риб: «Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России».
Как сообщают РИА Новости, CAS отклонил апелляции следующих 32 россиян: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых ( оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Спортсмены из этого списка подавали апелляцию на решение МОК по недопуску.
Вторая группа — из 15 россиян — подавала иск к МОК на отказ комитета пригласить их на Игры, несмотря на положительный вердикт CAS. В итоге в пятницу выездное отделение CAS также не удовлетворило их апелляцию. В этом списке находятся Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.
Напомним, в CAS обратились 32 российских спортсмена, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от МОК приглашения на Игры. Также арбитраж изучил апелляции 13 российских атлетов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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