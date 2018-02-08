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8 февраля, 14:00
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    «Будем биться до последнего»: российские атлеты прибыли на заседание CAS

    5 комментариев
    • Фото: Артем Коротаев / ТАСС
    «Будем биться до последнего»: российские атлеты прибыли на заседание CAS

    «Будем биться до последнего»: российские атлеты прибыли на заседание CAS

    «Будем биться до последнего»: российские атлеты прибыли на заседание CAS
  • Фото: Артем Коротаев / ТАСС

    • Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 45 российских спортсменов и двоих тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпийские игры.

    На слушания, проходящие в южнокорейском Пхёнчхане, уже прибыли российские спортсменки Елена Никитина и Татьяна Иванова, а также тренер Альберт Демченко.

    Елена Никитина, спортсменка: «Мы будем биться до последнего, именно для этого мы здесь».

    Никитина, Иванова и Демченко — одни из тех, кто обратился с иском в выездное отделение CAS после отказа МОК в приглашении на Игры-2018, несмотря на первое решение Спортивного арбитражного суда, передает РИА Новости.

    Накануне CAS начал рассматривать апелляции 32 российских атлетов, которые остались без индивидуальных приглашений на Олимпиаду, а также иски 13 российских спортсменов и двоих тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Играх и впоследствии были оправданы CAS, но позже комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений.

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