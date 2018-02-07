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    Выездная панель CAS приняла иск еще 15 россиян к МОК

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Выездная панель CAS приняла иск еще 15 россиян к МОК

    Выездная панель CAS приняла иск еще 15 россиян к МОК

    Выездная панель CAS приняла иск еще 15 россиян к МОК
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Выездная панель Спортивного арбитражного суда приступила к рассмотрению апелляций 13 российских спортсменов и двух тренеров, обжаловавших решение Международного олимпийского комитета отказать им в приглашении на Игры-2018.

    Речь идет о спортсменах и тренерах, с которых решением CAS были сняты все санкции, в том числе пожизненное отстранение от Олимпиад. Это лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгений Шаповалов, Наталья Матвеева, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина и Мария Орлова, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артём Кузнецов, саночница Татьяна Иванова, а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).

    Ранее им всем, несмотря на оправдание в суде, МОК отказал в приглашении на Олимпиаду.

    Помимо этих 15 россиян, с иском к МОК в суд обратились еще 32 российских спортсмена, отстраненные от Игр.

    Их дела выездная сессия CAS в Пхёнчхане, как ожидается, рассмотрит уже сегодня.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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