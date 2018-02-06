Три десятка российских спортсменов обжаловали отстранение от Олимпиады в судах

Тридцать два российских спортсмена, в том числе биатлонист Антон Шипулин и
шорт-трекист Викто Ан, подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд по поводу недопуска до Олимпиады.
Глава CAS Джон Коутс на 132-й сессии Международного олимпийского комитета сообщил, что жалобы поданы на решения комиссий МОК. Они будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS.
Джон Коутс: «Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам».
Ожидается, что слушания пройдут 7 февраля.
Как следует из сообщения пресс-службы CAS, апелляции подали: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Всех этих спортсменов МОК не пригласил на Олимпиаду. Комитет также отказал в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS.
На данный момент в списке российских спортсменов, которые получили право и готовы выступить на Играх — 168 человек. Изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек. ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма.
Джон Коутс: «Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам».
Ожидается, что слушания пройдут 7 февраля.
Как следует из сообщения пресс-службы CAS, апелляции подали: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Всех этих спортсменов МОК не пригласил на Олимпиаду. Комитет также отказал в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS.
На данный момент в списке российских спортсменов, которые получили право и готовы выступить на Играх — 168 человек. Изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек. ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма.
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