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    Три десятка российских спортсменов обжаловали отстранение от Олимпиады в судах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Три десятка российских спортсменов обжаловали отстранение от Олимпиады в судах

    Три десятка российских спортсменов обжаловали отстранение от Олимпиады в судах

    Три десятка российских спортсменов обжаловали отстранение от Олимпиады в судах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Тридцать два российских спортсмена, в том числе биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Викто Ан, подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд по поводу недопуска до Олимпиады.

    Глава CAS Джон Коутс на 132-й сессии Международного олимпийского комитета сообщил, что жалобы поданы на решения комиссий МОК. Они будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS.

    Джон Коутс: «Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам».

    Ожидается, что слушания пройдут 7 февраля.

    Как следует из сообщения пресс-службы CAS, апелляции подали: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

    смотретьГлава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Глава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Всех этих спортсменов МОК не пригласил на Олимпиаду. Комитет также отказал в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS.

    На данный момент в списке российских спортсменов, которые получили право и готовы выступить на Играх — 168 человек. Изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек. ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма.

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