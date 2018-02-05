ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением, в котором раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК), не пустившего «чистых» российских спортсменов на
Олимпиаду-2018, несмотря на оправдательное решение спортивного арбитража.
Из сообщения пресс-службы ОКР: «Массовый недопуск „чистых“ российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия».
В ОКР выразили удивление тем фактом, что МОК в своих решениях опирается на сомнительные анонимные сведения и показания «одного и того же мошенника», а не на решения Спортивного арбитражного суда и не на результаты допинг-тестов, которые атлеты проходили последние несколько лет.
В сообщении также отмечается, что МОК все еще не назвал конкретных причин, по которым в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 отсутствуют некоторые российские спортсмены, в том числе лидеры мирового спорта в своих дисциплинах.
По мнению ОКР, права «чистых» спортсменов из России ущемляются без конкретных и доказанных обвинений, сообщает РИА Новости.
Из сообщения пресс-службы ОКР: «Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путем, наносится непоправимый урон базовым идеалам и ценностям олимпизма».
Ранее комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
В ОКР выразили удивление тем фактом, что МОК в своих решениях опирается на сомнительные анонимные сведения и показания «одного и того же мошенника», а не на решения Спортивного арбитражного суда и не на результаты допинг-тестов, которые атлеты проходили последние несколько лет.
В сообщении также отмечается, что МОК все еще не назвал конкретных причин, по которым в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 отсутствуют некоторые российские спортсмены, в том числе лидеры мирового спорта в своих дисциплинах.
По мнению ОКР, права «чистых» спортсменов из России ущемляются без конкретных и доказанных обвинений, сообщает РИА Новости.
Из сообщения пресс-службы ОКР: «Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путем, наносится непоправимый урон базовым идеалам и ценностям олимпизма».
Ранее комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
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