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    ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма

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    • Фото: Reuters © 2018, Fabrizio Bensch
    ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма

    ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма

    ОКР обвинил МОК в нанесении непоправимого урона ценностям олимпизма
  • Фото: Reuters © 2018, Fabrizio Bensch

    • Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением, в котором раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК), не пустившего «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду-2018, несмотря на оправдательное решение спортивного арбитража.

    Из сообщения пресс-службы ОКР: «Массовый недопуск „чистых“ российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия».

    В ОКР выразили удивление тем фактом, что МОК в своих решениях опирается на сомнительные анонимные сведения и показания «одного и того же мошенника», а не на решения Спортивного арбитражного суда и не на результаты допинг-тестов, которые атлеты проходили последние несколько лет.

    В сообщении также отмечается, что МОК все еще не назвал конкретных причин, по которым в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 отсутствуют некоторые российские спортсмены, в том числе лидеры мирового спорта в своих дисциплинах.

    По мнению ОКР, права «чистых» спортсменов из России ущемляются без конкретных и доказанных обвинений, сообщает РИА Новости.

    Из сообщения пресс-службы ОКР: «Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путем, наносится непоправимый урон базовым идеалам и ценностям олимпизма».

    Ранее комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

    смотретьГлава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Глава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
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