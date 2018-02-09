«Безумие какое-то»: тренер российских лыжников прокомментировал решение CAS

Бурную реакцию вызвало итоговое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов. Все иски россиян к МОК отклонены, 45 атлетов и 2 тренера не смогут участвовать в Играх в Южной Корее.
Тренер российских лыжников Маркус Крамер назвал «безумием» решение CAS и заявил, что оно вредит всему мировому спорту, передает РИА Новости.
Маркус Крамер, тренер сборной России по лыжным гонкам: «Что тут скажешь, я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать сюда. И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов, сказали, что не доказаны обвинения по Сочи, а теперь говорит: извините, но вы не можете приехать на Олимпиаду. Не могу понять этого решения. С одной стороны, они не сделали ничего плохо, а с другой, не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это все очень плохо не только для наших спортсменов, а для всего мирового спорта».
Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.
Маркус Крамер: «Теперь хаос идеален. На прошлой неделе они были оправданы, но теперь им говорят: извините, но вы не можете выступить на Олимпийских играх. Сумасшествие, и никто не может этого понять. Мне очень обидно за спортсменов».
Главный тренер российской сборной по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко заявил телеканалу «Матч ТВ», что саночники, которых выездная панель CAS не допустила к Олимпиаде в Пхёнчхане, больше не будут пытаться попасть на Игры.
Альберт Демченко, главный тренер российской сборной по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр: «Была надежда на то, что CAS не будет прислушиваться к словам Баха, а будет выполнять свою работу, но шантаж со стороны МОК повлиял на CAS. Для того, чтобы все-таки поучаствовать в Олимпиаде, мы не будем предпринимать никаких шагов, наши адвокаты говорят, что еще будут рассматривать в самом CAS в феврале. Чтобы полностью закончить дело, адвокаты будут продолжать работу».
Выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм 2018 года. Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры в Пхёнчхане Николь Хевертц считает, что это решение Спортивного арбитражного суда важно для всего олимпийского движения, передает ТАСС.
Николь Хевертц, глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Игры-2018: «Мы очень удовлетворены этим решением. Оно очень важно для всего олимпийского движения. Не могу вдаваться в детали, но мне понравилось то, как CAS оценил наши аргументы. Мы очень довольны».
Подробности слушания по делу российских спортсменов, которым так и не объяснили, по какой причине их не пригласили на Игры, Хевертц разглашать не стала.
Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря 2017 года был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх в Сочи, поэтому сборная России не может участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Право на участие в Играх имеют лишь те российские спортсмены, которые получили индивидуальные приглашения от комиссии МОК. Им предстоит выступать под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения получили 169 спортсменов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Маркус Крамер, тренер сборной России по лыжным гонкам: «Что тут скажешь, я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать сюда. И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов, сказали, что не доказаны обвинения по Сочи, а теперь говорит: извините, но вы не можете приехать на Олимпиаду. Не могу понять этого решения. С одной стороны, они не сделали ничего плохо, а с другой, не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это все очень плохо не только для наших спортсменов, а для всего мирового спорта».
Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.
Маркус Крамер: «Теперь хаос идеален. На прошлой неделе они были оправданы, но теперь им говорят: извините, но вы не можете выступить на Олимпийских играх. Сумасшествие, и никто не может этого понять. Мне очень обидно за спортсменов».
Главный тренер российской сборной по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко заявил телеканалу «Матч ТВ», что саночники, которых выездная панель CAS не допустила к Олимпиаде в Пхёнчхане, больше не будут пытаться попасть на Игры.
Альберт Демченко, главный тренер российской сборной по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр: «Была надежда на то, что CAS не будет прислушиваться к словам Баха, а будет выполнять свою работу, но шантаж со стороны МОК повлиял на CAS. Для того, чтобы все-таки поучаствовать в Олимпиаде, мы не будем предпринимать никаких шагов, наши адвокаты говорят, что еще будут рассматривать в самом CAS в феврале. Чтобы полностью закончить дело, адвокаты будут продолжать работу».
Выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм 2018 года. Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры в Пхёнчхане Николь Хевертц считает, что это решение Спортивного арбитражного суда важно для всего олимпийского движения, передает ТАСС.
Николь Хевертц, глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Игры-2018: «Мы очень удовлетворены этим решением. Оно очень важно для всего олимпийского движения. Не могу вдаваться в детали, но мне понравилось то, как CAS оценил наши аргументы. Мы очень довольны».
Подробности слушания по делу российских спортсменов, которым так и не объяснили, по какой причине их не пригласили на Игры, Хевертц разглашать не стала.
Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря 2017 года был дисквалифицирован за допинговые нарушения на Играх в Сочи, поэтому сборная России не может участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Право на участие в Играх имеют лишь те российские спортсмены, которые получили индивидуальные приглашения от комиссии МОК. Им предстоит выступать под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения получили 169 спортсменов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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