WADA назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего жалобы 47 российских спортсменов.
В WADA решение CAS назвали «приятной новостью», отметив, что арбитраж поддержал «чистых» спортсменов.
Одобрили в WADA и то, что CAS огласил свой вердикт в день открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Крейг Риди, президент Всемирного антидопингового агентства: «Это (решение CAS) приятная новость для WADA, спортсменов и всех, кто заботятся о „чистоте“ спорта и целостности Игр. Принятие этого решения непосредственно перед церемонией открытия в Пхёнчхане хорошо тем, что это успокоит участников соревнований в том плане, что на Олимпиаде будут соревноваться только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим критериям».
Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Ранее решение CAS одобрили в Международном олимпийском комитете (МОК). А российские спортсмены и тренеры назвали его безумием и подчеркнули, что на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.
Одобрили в WADA и то, что CAS огласил свой вердикт в день открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Крейг Риди, президент Всемирного антидопингового агентства: «Это (решение CAS) приятная новость для WADA, спортсменов и всех, кто заботятся о „чистоте“ спорта и целостности Игр. Принятие этого решения непосредственно перед церемонией открытия в Пхёнчхане хорошо тем, что это успокоит участников соревнований в том плане, что на Олимпиаде будут соревноваться только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим критериям».
Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Ранее решение CAS одобрили в Международном олимпийском комитете (МОК). А российские спортсмены и тренеры назвали его безумием и подчеркнули, что на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.
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