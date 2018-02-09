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    WADA назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду

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    WADA назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду

    WADA назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего жалобы 47 российских спортсменов.

    В WADA решение CAS назвали «приятной новостью», отметив, что арбитраж поддержал «чистых» спортсменов.

    Одобрили в WADA и то, что CAS огласил свой вердикт в день открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

    Крейг Риди, президент Всемирного антидопингового агентства: «Это (решение CAS) приятная новость для WADA, спортсменов и всех, кто заботятся о „чистоте“ спорта и целостности Игр. Принятие этого решения непосредственно перед церемонией открытия в Пхёнчхане хорошо тем, что это успокоит участников соревнований в том плане, что на Олимпиаде будут соревноваться только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим критериям».

    смотретьCAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
    CAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
    Напомним, сегодня утром стало известно, что выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

    Ранее решение CAS одобрили в Международном олимпийском комитете (МОК). А российские спортсмены и тренеры назвали его безумием и подчеркнули, что на CAS повлиял шантаж со стороны МОК. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента сегодня подготовит заявление в связи с решением CAS.

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