Путин не будет смотреть церемонию открытия Олимпиады

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не сможет посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане
из-за своего графика.
Пресс-секретарь обратил внимание на то, что церемония открытия Олимпиады придется на середину дня — «разгар рабочего графика».
При этом Песков отметил, что Путин собирается следить за выступлениями российских спортсменов в Пхёнчхане.
Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане стартует 9 февраля в 14:00 мск. В ней примут участие 80 человек из делегации олимпийских атлетов из России. Флаг Международного олимпийского комитета понесет волонтер.
Всего же на Игры попали 168 российских спортсменов. Впрочем, уже завтра число российских участников Олимпиады может увеличиться. Рано утром Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить решение по жалобах 47 российских атлетов, которые не получили от МОК приглашение на Игры.
Напомним, 31 января Владимир Путин провел встречу с участниками Олимпиады в Пхёнчхане. Президент попросил у спортсменов прощения за то, что Россия не смогла их защитить от нападок и давления извне, и пожелал им сосредоточиться на соревнованиях, а не думать о негативе.
При этом Песков отметил, что Путин собирается следить за выступлениями российских спортсменов в Пхёнчхане.
Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане стартует 9 февраля в 14:00 мск. В ней примут участие 80 человек из делегации олимпийских атлетов из России. Флаг Международного олимпийского комитета понесет волонтер.
Всего же на Игры попали 168 российских спортсменов. Впрочем, уже завтра число российских участников Олимпиады может увеличиться. Рано утром Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить решение по жалобах 47 российских атлетов, которые не получили от МОК приглашение на Игры.
Напомним, 31 января Владимир Путин провел встречу с участниками Олимпиады в Пхёнчхане. Президент попросил у спортсменов прощения за то, что Россия не смогла их защитить от нападок и давления извне, и пожелал им сосредоточиться на соревнованиях, а не думать о негативе.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии