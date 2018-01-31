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    Путин попросил прощения у олимпийцев. Олимпиада, Путин, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин попросил прощения у олимпийцев

    Путин попросил прощения у олимпийцев

    39 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин попросил прощения у олимпийцев

    Путин попросил прощения у олимпийцев

    Путин попросил прощения у олимпийцев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Владимир Путин встретился с участниками Олимпиады в Пхёнчхане. Он попросил у спортсменов прощения за то, что Россия не смогла их защитить от нападок и давления извне в связи с допинговым скандалом.

      Президент Владимир Путин встретился со спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду-2018, передает ТАСС. Он заверил, что Россия всегда будет поддерживать идеи чистого от допинга спорта. Также глава государства пожелал спортсменам, отправляющимся на Игры в Пхёнчхан, сосредоточиться на соревнованиях и не думать о негативе, который сопровождал их подготовку к состязаниям.

      Владимир Путин: «Вы это умеете делать. У нас много спортсменов едет сейчас и опытных, но очень много и молодых. Но все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться».

      Президент напомнил атлетам старую песню, известную с советских времен, — «За себя и за того парня», сообщает «Интерфакс». Как он заявил, если они будут помнить о том, о чем поется в этой песне, то у них все получится.

      Кроме того, президент попросил у атлетов прощения за то, что Россия не смогла их защитить от нападок и давления извне во время допингового скандала и принятия решения о допуске на Олимпийские игры.

      Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить».

      Путин подчеркнул, что в Москве считают странными решения не допускать на Игры ряд спортсменов из РФ. Как он отметил, российская сторона рассчитывает на предметный разговор с коллегами из международных спортивных организаций, во время которого удастся разобраться в ситуации. Президент добавил, что Россия будет поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Игры в Пхёнчхан.

      Владимир Путин: «Рассчитываем и на то, что наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации международные, спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались».

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