CAS в день открытия Олимпиады озвучит решение по апелляциям 47 россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по искам российских атлетов рано утром в пятницу. Об этом заявил генеральный секретарь организации.
Заседание шло около двух с половиной часов. После этого к журналистам вышли адвокат Филипп Берч и саночник Альберт Демченко — он теперь главный тренер сборной России. Выводов пока никаких, но аргументы российской стороны выслушаны.
CAS рассматривал жалобы сразу 47 российских спортсменов. Первая группа — это 15 человек, в том числе двое тренеров. Они были отстранены от участия в Играх комиссией Дениса Освальда, которая занималась допинговым расследованием Сочи-2014.
Еще 32 — атлеты, не допущенные до Игр уже комиссией Валери Фурнейрон. Под ее расплывчатые критерии попали многие наши звезды: медалист шорт-трека Виктор Ан, олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин. Большинство спортсменов сейчас не в Корее, но завтрашнее решение CAS может открыть им дорогу на Олимпиаду.
О решении судей будет объявлено завтра, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
CAS рассматривал жалобы сразу 47 российских спортсменов. Первая группа — это 15 человек, в том числе двое тренеров. Они были отстранены от участия в Играх комиссией Дениса Освальда, которая занималась допинговым расследованием Сочи-2014.
Еще 32 — атлеты, не допущенные до Игр уже комиссией Валери Фурнейрон. Под ее расплывчатые критерии попали многие наши звезды: медалист шорт-трека Виктор Ан, олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин. Большинство спортсменов сейчас не в Корее, но завтрашнее решение CAS может открыть им дорогу на Олимпиаду.
О решении судей будет объявлено завтра, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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