Захарова рассказала об экспертизе ПЗРК, сбившего в Сирии Су-25

Экспертиза установит, где был произведен переносной
зенитно-ракетный комплекс, сбивший в Сирии российский штурмовик Су-25.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое оружие как переносной зенитно-ракетный комплекс «без серьезной поддержки извне» в руки террористов попасть практически не может.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В настоящий момент проводится экспертиза, которая позволит сказать, где данный ПЗРК был произведен».
Ранее в Минобороны выразили серьезную озабоченность по факту наличия этого оружия у террористов в Сирии. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, имеющиеся у боевиков ПЗРК могут быть применены «не только в Сирии и не только по военным самолетам». В Минобороны отмечали, что устанавливают, как оружие попало к террористам.
В Пентагоне уже подчеркнули, что не поставляли «партнерским силам» оружие типа «земля-воздух», в том числе переносные зенитные ракетные комплексы.
Напомним, что 3 февраля боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) сбили из ПЗРК российский военный самолет Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами на земле. Ему было присвоено звание Героя России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В настоящий момент проводится экспертиза, которая позволит сказать, где данный ПЗРК был произведен».
Ранее в Минобороны выразили серьезную озабоченность по факту наличия этого оружия у террористов в Сирии. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, имеющиеся у боевиков ПЗРК могут быть применены «не только в Сирии и не только по военным самолетам». В Минобороны отмечали, что устанавливают, как оружие попало к террористам.
В Пентагоне уже подчеркнули, что не поставляли «партнерским силам» оружие типа «земля-воздух», в том числе переносные зенитные ракетные комплексы.
Напомним, что 3 февраля боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) сбили из ПЗРК российский военный самолет Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами на земле. Ему было присвоено звание Героя России.
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