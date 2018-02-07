Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

Российские военные всерьез озабочены наличием переносных
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) у террористов в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра», недавно получившая ПЗРК, сейчас является главным источником дестабилизации обстановки в Сирии, причем не только в зоне деэскалации «Идлиб».
Игорь Конашенков: «Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции».
По словам Конашенкова, имеющиеся у боевиков ПЗРК могут быть применены «не только в Сирии и не только по военным самолетам». В настоящее время Минобороны устанавливает, как это оружие попало к террористам, передает РИА Новости.
Группировку «Джебхат ан-Нусра» Конашенков назвал филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). По его словам, террористы стали послушным инструментом в руках «одной или группы технологически развитых стран», которых не устраивает решающая роль России в освобождении Сирии от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Игорь Конашенков: «Однако исторический опыт не оставляет сомнений, что вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы завтра нанесут удар им же в спину».
Напомним, что 3 февраля боевики «Джебхат ан-Нусры» сбили из ПЗРК российский военный самолет Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами на земле. Ему было присвоено звание Героя России.
Игорь Конашенков: «Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции».
По словам Конашенкова, имеющиеся у боевиков ПЗРК могут быть применены «не только в Сирии и не только по военным самолетам». В настоящее время Минобороны устанавливает, как это оружие попало к террористам, передает РИА Новости.
Группировку «Джебхат ан-Нусра» Конашенков назвал филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). По его словам, террористы стали послушным инструментом в руках «одной или группы технологически развитых стран», которых не устраивает решающая роль России в освобождении Сирии от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Игорь Конашенков: «Однако исторический опыт не оставляет сомнений, что вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы завтра нанесут удар им же в спину».
Напомним, что 3 февраля боевики «Джебхат ан-Нусры» сбили из ПЗРК российский военный самолет Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами на земле. Ему было присвоено звание Героя России.
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