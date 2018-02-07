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8 февраля, 14:00
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    Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии. войны и вооруженные конфликты, оружие, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

    Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

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    Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

    Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

    Минобороны РФ: террористы могут применить ПЗРК за пределами Сирии

      Российские военные всерьез озабочены наличием переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) у террористов в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

      Конашенков отметил, что запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра», недавно получившая ПЗРК, сейчас является главным источником дестабилизации обстановки в Сирии, причем не только в зоне деэскалации «Идлиб».

      Игорь Конашенков: «Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции».

      По словам Конашенкова, имеющиеся у боевиков ПЗРК могут быть применены «не только в Сирии и не только по военным самолетам». В настоящее время Минобороны устанавливает, как это оружие попало к террористам, передает РИА Новости.

      Группировку «Джебхат ан-Нусра» Конашенков назвал филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). По его словам, террористы стали послушным инструментом в руках «одной или группы технологически развитых стран», которых не устраивает решающая роль России в освобождении Сирии от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

      Игорь Конашенков: «Однако исторический опыт не оставляет сомнений, что вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы завтра нанесут удар им же в спину».

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      Напомним, что 3 февраля боевики «Джебхат ан-Нусры» сбили из ПЗРК российский военный самолет Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами на земле. Ему было присвоено звание Героя России.

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