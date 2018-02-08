Глава Минтранса назвал примерную дату начала полетов между Москвой и Каиром

Начало регулярных полетов между Москвой и Каиром запланировано на вторую половину февраля, сообщил в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Я подтверждаю, что это будет вторая половина февраля, скорее всего, двадцатые числа».
В настоящее время авиакомпании завершают все подготовительные процедуры, в частности, заключают соглашения о наземном обслуживании рейсов. Напомним, разрешение на полеты получили две авиакомпании: российский «Аэрофлот» и египетская Egypt Air. Первый рейс совершит та авиакомпания, которая первой заключит все необходимые соглашения, передает слова Соколова ТАСС.
Прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека.
В начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. Глава Минтранса отмечал, что возобновление полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским экспертам необходимо провести дополнительные проверки аэропортов. Туроператоры также пока не ожидают высокого спроса на путевки, так как из-за необходимости переезда или перелета из Каира на курорты туры подорожают.
В настоящее время авиакомпании завершают все подготовительные процедуры, в частности, заключают соглашения о наземном обслуживании рейсов. Напомним, разрешение на полеты получили две авиакомпании: российский «Аэрофлот» и египетская Egypt Air. Первый рейс совершит та авиакомпания, которая первой заключит все необходимые соглашения, передает слова Соколова ТАСС.
Прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека.
В начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. Глава Минтранса отмечал, что возобновление полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским экспертам необходимо провести дополнительные проверки аэропортов. Туроператоры также пока не ожидают высокого спроса на путевки, так как из-за необходимости переезда или перелета из Каира на курорты туры подорожают.
Комментарии