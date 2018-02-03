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    Авиакомпании РФ и Египта получили все разрешения на выполнение рейсов Москва — Каир

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    Авиакомпании РФ и Египта получили все разрешения на выполнение рейсов Москва — Каир

    Авиакомпании РФ и Египта получили все разрешения на выполнение рейсов Москва — Каир

    «Аэрофлот» и EgyptAir получили все разрешения, необходимые для возобновления рейсов между Москвой и Каиром.

    Как сообщил официальный представитель министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карим, перелеты разрешено возобновить с 1 февраля. Теперь начало выполнения рейсов зависит от авиакомпаний.

    При этом представитель египетского ведомства отметил, что задержка начала полетов вызвана техническими аспектами. Дело в том, что авиакомпаниям необходимо время для того, чтобы продать билеты, передает ТАСС.

    Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека.

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    В начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. При этом министр транспорта Максим Соколов отмечал, что возобновление полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским экспертам необходимо провести дополнительные проверки аэропортов.

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