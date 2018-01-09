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    Российские туроператоры готовятся к продаже путевок на курорты Египта. авиация, Египет, самолеты, тарифы и цены, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские туроператоры готовятся к продаже путевок на курорты Египта

    Российские туроператоры готовятся к продаже путевок на курорты Египта

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    Российские туроператоры готовятся к продаже путевок на курорты Египта

    Российские туроператоры готовятся к продаже путевок на курорты Египта

      Не прошло и недели с момента, как российские власти разрешили прямые перелеты между Москвой и Каиром, как туроператоры начали готовить путевки на египетские курорты. От столицы до места отдыха нужно будет как-то добираться, поэтому пакеты существенно подорожают.

      Российские туроператоры стали массово готовиться к поездкам в Египет. 4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямых авиарейсов в Каир. Хотя пока авиакомпании не открыли продажи на такие рейсы, агентства, как пишет «Коммерсант», уже планируют продавать путевки на курорты через египетскую столицу.

      У компаний Anex Tour и Tez Tour Египет уже появился в списке направлений, а «Библио Глобус» предлагает забронировать отель в пляжных Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Участники туристического рынка рассказали, что из Каира до курортов можно будет добраться на автобусе. Правда, расстояние немаленькое — 450–500 километров. В Anex Tour сообщили, что ехать придется 6–8 часов, потому значительно спроса на Египет пока не ждут. Еще есть вариант с внутренним перелетом из Каира до курортных зон, но то увеличивает стоимость путешествия на 150–200 долларов. Вероятно, для большинства россиян это окажется слишком дорого.

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