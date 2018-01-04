Путин подписал указ о возобновлении полетов в Каир

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в столицу Египта Каир.
Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром от 2 января 2018 года опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Ожидалось, что полеты в столицу Египта возобновятся с 1 февраля.
Авиасообщения между Россией и Египтом не было больше двух лет — с октября 2015 года, когда над Синаем взорвался самолет «Когалымавиа». Российские власти признали произошедшее терактом, который стал возможно из-за недостаточных мер безопасности в египетских аэропортах. 11 декабря 2017 года по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полеты в республику.
При этом ранее министр транспорта Максим Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения с популярными египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским специалистам необходимо будет провести дополнительные проверки аэропортов в этих городах.
Ранее Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Ожидалось, что полеты в столицу Египта возобновятся с 1 февраля.
Авиасообщения между Россией и Египтом не было больше двух лет — с октября 2015 года, когда над Синаем взорвался самолет «Когалымавиа». Российские власти признали произошедшее терактом, который стал возможно из-за недостаточных мер безопасности в египетских аэропортах. 11 декабря 2017 года по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полеты в республику.
При этом ранее министр транспорта Максим Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения с популярными египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским специалистам необходимо будет провести дополнительные проверки аэропортов в этих городах.
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