Гигантские очереди и каток на дорогах: как в Москве пережили аномальный снегопад

У жителей европейской части России сегодня путь на работу превратился в настоящее приключение, причем вне зависимости от выбранного транспорта. Тем, кто рискнул ехать на авто, понадобились лопаты, чтобы откопать машины. Затем их ждал слалом по чрезвычайно заснеженным дорогам. Ну и завершился квест поиском
более-менее вычищенного парковочного места. Тем, кто воспользовался транспортом общественным, пришлось преодолевать сугробы. За несколько часов в столице выпала месячная норма осадков.
Выталкивая маршрутку из сугроба, пассажиры старались думать о хорошем. Ведь миллионы стали свидетелями нового рекорда. Этот снегопад выдался сильнейшем за последнюю сотню лет. Прежде в феврале столько осадков столичные синоптики не регистрировали за всю историю наблюдений: снега за сутки выпало 43 сантиметра.
Это поначалу погода радовала красивыми пейзажами, но обернулось все серьезными неприятностями: заметенные дороги, десятки ДТП, перебои в движении общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы на востоке, западе и севере Москвы пришлось останавливать из-за метели. Этим утром в подмосковном Видном люди ждали маршрутку больше часа в огромной очереди. Другим пешеходам ничего не оставалось делать, кроме как думать над альтернативными способами передвижения.
Все из-за той же метели падают деревья, преграждая путь электричкам. Причем, как говорят синоптики, ко всему прочему зарегистрированы резкие перепады температуры. Снег то тает, то выпадает снова. Участки дорог в столице превратились в самые настоящие катки. Машины скорой застревали по пути к пациентам.
Между тем в столичных аэропортах задерживают рейсы. Наземные службы едва успевают расчистить взлетно-посадочные полосы. Трудно приходится и коммунальщикам. Они отвоевывают у стихии каждый метр дорог и тротуаров. На улицы вышла не иначе как армия дворников и снегоуборщиков.
Балканский циклон, который обрушился на столицу, не пощадил и коммуникации. Мокрый снег стал причиной обрыва линий электропередачи. На восстановление сетей брошены огромные силы. Пришлось подключиться в том числе и сотрудникам МЧС.
К сожалению, не обошлось без трагедий. В Москве один человек погиб, пятеро, в том числе ребенок, получили серьезные травмы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти выплатят семье погибшего компенсацию.
Кстати, атаковала стихия не только столицу. Циклон сейчас бушует по всей центральной части России.
Это поначалу погода радовала красивыми пейзажами, но обернулось все серьезными неприятностями: заметенные дороги, десятки ДТП, перебои в движении общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы на востоке, западе и севере Москвы пришлось останавливать из-за метели. Этим утром в подмосковном Видном люди ждали маршрутку больше часа в огромной очереди. Другим пешеходам ничего не оставалось делать, кроме как думать над альтернативными способами передвижения.
Все из-за той же метели падают деревья, преграждая путь электричкам. Причем, как говорят синоптики, ко всему прочему зарегистрированы резкие перепады температуры. Снег то тает, то выпадает снова. Участки дорог в столице превратились в самые настоящие катки. Машины скорой застревали по пути к пациентам.
Между тем в столичных аэропортах задерживают рейсы. Наземные службы едва успевают расчистить взлетно-посадочные полосы. Трудно приходится и коммунальщикам. Они отвоевывают у стихии каждый метр дорог и тротуаров. На улицы вышла не иначе как армия дворников и снегоуборщиков.
Балканский циклон, который обрушился на столицу, не пощадил и коммуникации. Мокрый снег стал причиной обрыва линий электропередачи. На восстановление сетей брошены огромные силы. Пришлось подключиться в том числе и сотрудникам МЧС.
К сожалению, не обошлось без трагедий. В Москве один человек погиб, пятеро, в том числе ребенок, получили серьезные травмы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти выплатят семье погибшего компенсацию.
Кстати, атаковала стихия не только столицу. Циклон сейчас бушует по всей центральной части России.
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