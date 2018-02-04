В Москве в результате снежной стихии погиб человек

Стало известно о первой жертве снегопада в Москве.
Один человек погиб из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи в Москве, еще двое получили травмы, сообщил на странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше».
Высота сугробов в Москве достигла 43 см, сильный снегопад в городе продолжается. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 м/с и о резком понижении температуры к вечеру — до минус 10. На дорогах — гололед.
Метеорологи объяснили, что причиной непогоды является мощный циклон «балканец», который пришел в регион с акватории восточного Средиземноморья. «Балканец» всегда славится обильным количеством осадков. Также сегодня Москва переживет так называемое «арктическое вторжение», когда температура с нуля резко падает на несколько градусов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше».
Высота сугробов в Москве достигла 43 см, сильный снегопад в городе продолжается. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 м/с и о резком понижении температуры к вечеру — до минус 10. На дорогах — гололед.
Метеорологи объяснили, что причиной непогоды является мощный циклон «балканец», который пришел в регион с акватории восточного Средиземноморья. «Балканец» всегда славится обильным количеством осадков. Также сегодня Москва переживет так называемое «арктическое вторжение», когда температура с нуля резко падает на несколько градусов.
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