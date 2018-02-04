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    Синоптики назвали причину мощного снегопада в Москве

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Синоптики назвали причину мощного снегопада в Москве

    Синоптики назвали причину мощного снегопада в Москве

    Синоптики назвали причину мощного снегопада в Москве
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • В течение дня столицу будет атаковать «балканец» — очень мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков, рассказали метеорологи.

    Кроме атаки «балканца» Москву ожидает «арктическое вторжение»: к вечеру температура может понизиться до 10 градусов мороза. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Также жителей столичного региона предупреждают о сильном ветре.

    Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»: «Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15:00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7–12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться».

    смотретьПосле рекордного снегопада в Москву придут метели и похолодание
    После рекордного снегопада в Москву придут метели и похолодание
    Атмосферное давление в Москве упадет и составит 733 миллиметра ртутного столба, однако к вечеру начнет расти.

    Накануне метеорологи сообщили, что в Москве побит рекорд 1957 года по количеству осадков. Сегодня же сугробы в столице могут вырасти до полуметра.

    Под тяжестью мокрого снега уже начали падать деревья. Они повредили несколько автомобилей в разных районах Москвы. Одно дерево рухнуло прямо на трамвай. Это произошло на востоке столицы. Движение на участке было парализовано. В аэропортах задержаны десятки рейсов, некоторые отменены. В Подмосковье снегопад вызвал краткосрочные перебои в электроснабжении.

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