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    Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

    Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

    Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • В Москве побит рекорд 1957 года по количеству осадков.

    Синоптики зафиксировали, что с утра субботы в столице выпало 14 мм осадков. Этот показатель стал рекордным для 3 февраля. Прежний максимум был зафиксирован в 1957 году, тогда выпало 11,2 мм осадков.

    Между тем в метеобюро Москвы и области отмечают, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в ночь на 4 февраля ожидается похолодание. В связи с этим жителей столицы предупредили об обледенении деревьев и контактной сети, гололедице и снежных заносах, передает «Интерфакс».

    В свою очередь Сергей Собянин отметил, что в Москве из-за аномальной погоды уже началось обледенение деревьев. Мэр сообщил о падении семи деревьев, подчеркнув, что аварийные службы работают в усиленном режиме.



    Отметим, что ранее синоптики предупредили, что в грядущие выходные в столичном регионе может выпасть месячная норма осадков. Власти же отмечали, что коммунальные службы готовы к новым ударам стихии.

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