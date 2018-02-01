Коммунальщики готовятся к надвигающемуся на Москву мощному снегопаду

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в столице выпадет до полуметра снега.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что на столицу надвигается мощнейший снегопад, передает «Интерфакс».
Пётр Бирюков: «С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 см».
Он заверил, что все столичные службы ЖКХ работают в круглосуточном режиме и готовы к устранению последствий снегопада. По его словам, на улицах задействованы 58 тысяч работников, которые проводят уборку снега вручную, кроме того, еще используют около 14 тысяч техники.
Пётр Бирюков: «При необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тыс. единиц».
Как он отметил, при обильных осадках с московских улиц могут вывозить до 700 тысяч кубометров снега. В такие дни столичные власти рекомендуют водителям отказаться от поездок на авто, чтобы обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники.
Пётр Бирюков: «В это время для очистки от снега могут также перекрываться отдельные переулки, особенно в центре города».
Заммэра сообщил, что в Москве при обильных снегопадах с улиц может вывозиться до 700 тыс. кубометров снега в сутки. Особое внимание будут уделять очистке от снега и наледи скатных крыш, а также подходов к социальным и транспортным объектам.
Бирюков также рассказал, что в среднем за зиму в Москве выпадает 152 см снега, в нынешнем году этот уровень будет превышен.
Пётр Бирюков: «В этом году, я полагаю, мы дойдем до уровня примерно два метра. Конечно, всего этого снега сразу мы не видим, он подтаивает, выпадает вновь».
Пётр Бирюков: «С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 см».
Он заверил, что все столичные службы ЖКХ работают в круглосуточном режиме и готовы к устранению последствий снегопада. По его словам, на улицах задействованы 58 тысяч работников, которые проводят уборку снега вручную, кроме того, еще используют около 14 тысяч техники.
Пётр Бирюков: «При необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тыс. единиц».
Как он отметил, при обильных осадках с московских улиц могут вывозить до 700 тысяч кубометров снега. В такие дни столичные власти рекомендуют водителям отказаться от поездок на авто, чтобы обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники.
Пётр Бирюков: «В это время для очистки от снега могут также перекрываться отдельные переулки, особенно в центре города».
Заммэра сообщил, что в Москве при обильных снегопадах с улиц может вывозиться до 700 тыс. кубометров снега в сутки. Особое внимание будут уделять очистке от снега и наледи скатных крыш, а также подходов к социальным и транспортным объектам.
Бирюков также рассказал, что в среднем за зиму в Москве выпадает 152 см снега, в нынешнем году этот уровень будет превышен.
Пётр Бирюков: «В этом году, я полагаю, мы дойдем до уровня примерно два метра. Конечно, всего этого снега сразу мы не видим, он подтаивает, выпадает вновь».
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