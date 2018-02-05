Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

Вице-мэр Москвы Пётр Бирюков прокомментировал последствия мощнейшего снегопада, который обрушился на столицу в минувшие выходные.
Пётр Бирюков: «Такое количество снега выпало впервые за 100 лет. На данный момент дороги почищены. Конечно, снега еще много надо вывозить. За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 млн кубометров снега, работа по уборке снега будет продолжаться».
Заммэра отметил, что с утра субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега. Это больше, чем месячная норма в феврале. Кроме того, 4 и 5 февраля в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада.
Ситуация осложняется тем, что в ближайшие трое суток ожидается еще от шести до восьми сантиметров снега. Вице-мэр призвал москвичей пересесть на общественный транспорт, чтобы позволить коммунальной технике убрать снег с дорог. Стоит отметить, что к ликвидации последствий снегопада в Москве подключились и военные.
Тем временем пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от непогоды в столице. Для многих из них «снегопад века» стал поводом посоревноваться в остроумии.
Кротко о погоде на местности. Сегодня будет сложно на дорогах. #москва #зима #снег pic.twitter.com/jrGuM5L14b— Michael Giovani (@SergeNeron) 5 февраля 2018 г.
Москва, забери свой снег обратно. Нам и без него хорошо живётся >.>— Винсент (@FluffyGardener) 5 февраля 2018 г.
Ну чтож… вот и настало веселье и сплочение москвичей.😄— Unicorn (@Ars_kant) 5 февраля 2018 г.
На проезжей части народа больше чем машин и #водители не возмущаются, ведь #тротуары же не чистят.
Но и #пешеходы тоже помогают, вытаскивать #машины❄️#зима #многоснега #снег #снегопад #Россия #Москва #народ #москвичи
Москва прекрасна, впервые за долгое..— Случайный детерминизм и добрая инвектива (@ptrpl4) 5 февраля 2018 г.
Огромные пространства сжались, придавленные белым снегом.
Стараниями дворников и первопроходцев образовались узенькие тропки, по которым гуськом ходят, придерживая пакеты и стряхивая снег с шапок маленькие черные пятнышки.
Делаем ставки, когда уберут снег. Я думаю к сентябрю. #снег #москвузамело #Москва— Владимир Дмитриев (@vkellmer) 5 февраля 2018 г.
Пешком пока похожу❄, до весны где-то☀ 😂😂😂 #снег #Москва #зима #холода #всекакбудтоизольда #Moscow #snow #car @ Moscow, Russia— Андрей Косяченко (@KosyachenO) 5 февраля 2018 г.
Добраться сегодня до работы для многих оказалось непросто. А как вам это удалось?
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