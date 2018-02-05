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    Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам. Москва, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

    Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

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    • Фото: Год экологии в России / vk.com
    Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

    Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

    Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам
    • Фото: Год экологии в России / vk.com

      • Вице-мэр Москвы Пётр Бирюков прокомментировал последствия мощнейшего снегопада, который обрушился на столицу в минувшие выходные.

      По словам Бирюкова, Москва пережила сильнейший за 100 лет снегопад. Он отметил, что со столичных улиц коммунальщики вывезли более миллиона кубометров снега. Но устранение последствий снегопада продолжается, хотя потребуется дополнительное время, передает ТАСС.

      Пётр Бирюков: «Такое количество снега выпало впервые за 100 лет. На данный момент дороги почищены. Конечно, снега еще много надо вывозить. За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 млн кубометров снега, работа по уборке снега будет продолжаться».

      Заммэра отметил, что с утра субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега. Это больше, чем месячная норма в феврале. Кроме того, 4 и 5 февраля в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада.

      Ситуация осложняется тем, что в ближайшие трое суток ожидается еще от шести до восьми сантиметров снега. Вице-мэр призвал москвичей пересесть на общественный транспорт, чтобы позволить коммунальной технике убрать снег с дорог. Стоит отметить, что к ликвидации последствий снегопада в Москве подключились и военные.

      Тем временем пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от непогоды в столице. Для многих из них «снегопад века» стал поводом посоревноваться в остроумии.



















      Добраться сегодня до работы для многих оказалось непросто. А как вам это удалось?

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