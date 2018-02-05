Снегопад века: коммунальщики готовятся к новым погодным сюрпризам

Москва, забери свой снег обратно. Нам и без него хорошо живётся >.> — Винсент (@FluffyGardener) 5 февраля 2018 г.

Москва прекрасна, впервые за долгое..

Огромные пространства сжались, придавленные белым снегом.

Стараниями дворников и первопроходцев образовались узенькие тропки, по которым гуськом ходят, придерживая пакеты и стряхивая снег с шапок маленькие черные пятнышки. — Случайный детерминизм и добрая инвектива (@ptrpl4) 5 февраля 2018 г.