Мощный снегопад парализовал движение в Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде

Петербургские коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Утром на дорогах северной столицы образовались многокилометровые пробки. По прогнозам синоптиков, снег в регионе будет идти до вечера.Автомобильные заторы парализовали движение и в Нижнем Новгороде. Резко увеличилось число аварий. Водители не справляются с управлением на скользких дорогах. Расчистку улиц и дворов в городе контролируют сами горожане. По инициативе мэра в соцсетях создали специальную страничку. Там можно публиковать фотографии тех мест, где снег не убирают. Все сообщения в режиме онлайн пересылаются коммунальщикам.Несладко сейчас и жителям Казани. Там мокрый снег сопровождается порывистым ветром. Местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Из-за непогоды также ограничили движение междугородних автобусов.