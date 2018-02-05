Мощный снегопад парализовал движение в Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде

Сильный снегопад в эти дни обрушился не только на Москву, но и на другие города, в том числе на
Санкт-Петербург. За двое суток там выпало больше трети месячной нормы осадков.
Петербургские коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Утром на дорогах северной столицы образовались многокилометровые пробки. По прогнозам синоптиков, снег в регионе будет идти до вечера.
Автомобильные заторы парализовали движение и в Нижнем Новгороде. Резко увеличилось число аварий. Водители не справляются с управлением на скользких дорогах. Расчистку улиц и дворов в городе контролируют сами горожане. По инициативе мэра в соцсетях создали специальную страничку. Там можно публиковать фотографии тех мест, где снег не убирают. Все сообщения в режиме онлайн пересылаются коммунальщикам.
Несладко сейчас и жителям Казани. Там мокрый снег сопровождается порывистым ветром. Местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Из-за непогоды также ограничили движение междугородних автобусов.
Из-за снегопада город встал в 9-балльные пробки Снег продолжает идти. Тяжёлая дорожная ситуация привела ко множеству ДТП на дорогах в Петербурге, а как следствие — к многокилометровым пробкам местами. Утром 5 февраля в Петербурге наблюдались 9-балльные пробки. В соцсетях их появление связывают с продолжающимся со вчерашнего дня снегопадом, который, в свою очередь, привёл к ДТП на улицах города. Дорожная ситуация начала нормализовываться; сейчас пробки в Петербурге составляют 8 баллов. По прогнозам сервиса «Яндекс», к полудню плотность заторов на дорогах не будет превышать 5 баллов. Вечером пробки могут вернуться, ведь снег, судя по всему, будет идти весь день. #Санкт_Петербург #СПб #Питер #Петербургсегодня #Петербургзимой #Петербург2018
Автомобильные заторы парализовали движение и в Нижнем Новгороде. Резко увеличилось число аварий. Водители не справляются с управлением на скользких дорогах. Расчистку улиц и дворов в городе контролируют сами горожане. По инициативе мэра в соцсетях создали специальную страничку. Там можно публиковать фотографии тех мест, где снег не убирают. Все сообщения в режиме онлайн пересылаются коммунальщикам.
Несладко сейчас и жителям Казани. Там мокрый снег сопровождается порывистым ветром. Местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Из-за непогоды также ограничили движение междугородних автобусов.
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