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    Военные подключились к борьбе с последствиями московского снегопада

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    Военные подключились к борьбе с последствиями московского снегопада

    Военные подключились к борьбе с последствиями московского снегопада

    В московском регионе к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов привлекли военных.

    Соответствующее распоряжение отдал командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, к которому обратились главы одного из районов Москвы и Красногорского района Московской области. Решено выделить личный состав и спецтехнику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семёновского полка.

    В настоящий момент в расчистке магистралей участвуют до ста военных и три единицы спецтехники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина.

    Кроме того, в готовность приведены сводные отряды Кантемировской и Таманской дивизий, а также частей, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях, передает «Интерфакс».

    Напомним, мощнейший снегопад обрушился на столицу в эти выходные, в Москве выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, это рекорд. За последние 100 лет ничего подобного в Москве не случалось.

    Из-за падения дерева и обрыва проводов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Всего в столице из-за снегопада упало более 2 тысяч деревьев.

    Синоптики отмечают, что пик снегопада уже пройден, однако ночью ожидается похолодание. Из-за этого к утру снежный покров замерзнет, если коммунальщики не успеют расчистить улицы.

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