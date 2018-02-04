После рекордного снегопада в Москву придут метели и похолодание

В российской столице устраняют последствия снегопада, который накануне обрушился на регион и стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений.
Сильная метель продолжалась несколько часов и сопровождалась порывистым северным ветром. На трассах образовались снежные заносы, дороги покрылись ледяной коркой. Коммунальные службы всю ночь работали в усиленном режиме. Продолжают расчищать дороги и сейчас.
Снега выпало настолько много, что под его тяжестью начали падать деревья. Они повредили несколько автомобилей в разных районах города. Одно дерево рухнуло прямо на трамвай. Это произошло на востоке столицы. Движение на участке было парализовано.
В аэропортах задержаны десятки рейсов, некоторые отменены. В Подмосковье снегопад вызвал краткосрочные перебои в электроснабжении.
Синоптики предупредили, что сегодня в столице и области резко похолодает, а мокрый снег сменится метелью. Ожидается, что к концу дня его выпадет более 40 сантиметров.
В мегаполисе столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, в пригороде — до минус 8, а затем опустится еще ниже. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.
Снега выпало настолько много, что под его тяжестью начали падать деревья. Они повредили несколько автомобилей в разных районах города. Одно дерево рухнуло прямо на трамвай. Это произошло на востоке столицы. Движение на участке было парализовано.
В аэропортах задержаны десятки рейсов, некоторые отменены. В Подмосковье снегопад вызвал краткосрочные перебои в электроснабжении.
Синоптики предупредили, что сегодня в столице и области резко похолодает, а мокрый снег сменится метелью. Ожидается, что к концу дня его выпадет более 40 сантиметров.
В мегаполисе столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, в пригороде — до минус 8, а затем опустится еще ниже. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.
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