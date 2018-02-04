Зимний апокалипсис: снегопад и ледяной дождь парализовали Москву

В российской столице пытаются справиться с последствиями снегопада, который уже признали самым мощным за всю историю метеонаблюдений. В мэрии заявили, что все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, однако этих усилий оказалось явно недостаточно.
Снег идет вторые сутки. За выходные выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, это рекорд, за последние 100 лет ничего подобного в Москве не случалось. Спасатели и власти города призывают москвичей быть осторожными и без необходимости из дома не выходить. Из-за падения дерева и обрыва проводов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Всего под тяжестью снега в городе рухнули около 400 деревьев, некоторые попадали на машины. По информации заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, всего из-за снегопада и ледяного дождя за сутки упали около 370 деревьев.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены».
Столичный главк МЧС в связи с погодными условиями выпустил предупреждение о надвигающемся сильном ветре и снеге. На борьбу со снежным фронтом брошено 15 тысяч единиц спецтехники и 70 тысяч рабочих. Расчистка ведется круглосуточно, но преимущество пока на стороне стихии. Движение общественного транспорта затруднено, не говоря уже о частных автомобилях. Водители просто не могут тронуться с места, лопаты не спасают.
Передвигаться пешком тоже очень трудно, снега по колено, а где-то и по пояс. Горожанам приходится преодолевать сугробы на тротуарах. Из-за снегопадов задержаны около 180 авиарейсов, но аэропорты продолжают работать.
По словам синоптиков, пик снегопада уже пройден, но осадки не прекратятся до вечера, а к ночи ожидается похолодание. Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, к утру снежный покров замерзнет, если коммунальщики не успеют расчистить улицы.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены».
Столичный главк МЧС в связи с погодными условиями выпустил предупреждение о надвигающемся сильном ветре и снеге. На борьбу со снежным фронтом брошено 15 тысяч единиц спецтехники и 70 тысяч рабочих. Расчистка ведется круглосуточно, но преимущество пока на стороне стихии. Движение общественного транспорта затруднено, не говоря уже о частных автомобилях. Водители просто не могут тронуться с места, лопаты не спасают.
Передвигаться пешком тоже очень трудно, снега по колено, а где-то и по пояс. Горожанам приходится преодолевать сугробы на тротуарах. Из-за снегопадов задержаны около 180 авиарейсов, но аэропорты продолжают работать.
По словам синоптиков, пик снегопада уже пройден, но осадки не прекратятся до вечера, а к ночи ожидается похолодание. Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, к утру снежный покров замерзнет, если коммунальщики не успеют расчистить улицы.
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