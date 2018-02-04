Снегопад в Москве: один человек погиб, пятеро пострадали

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа пострадавших от разгула стихии в Москве.
Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в Twitter об ухудшении погоды в течение дня и уточнил число пострадавших от снежной стихии.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться».
Ранее Собянин сообщил о гибели одного человека в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи в Москве.
Высота сугробов в Москве достигла 43 см, сильный снегопад в городе продолжается. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 м/с и о резком понижении температуры к вечеру — до минус 10. На дорогах — гололед.
Власти Московской области назвали метеорологическую ситуацию в регионе чрезвычайной. «Снег будет идти еще сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться».
По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.
Ранее Собянин сообщил о гибели одного человека в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи в Москве.
Высота сугробов в Москве достигла 43 см, сильный снегопад в городе продолжается. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 м/с и о резком понижении температуры к вечеру — до минус 10. На дорогах — гололед.
Власти Московской области назвали метеорологическую ситуацию в регионе чрезвычайной. «Снег будет идти еще сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.
Уважаемые жители Подмосковья! В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог. Что касается энергетики — это также находится на контроле и все обрывы линий электропередач, которые произошли за ночь, были оперативно устранены. Снег будет идти еще сутки. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за проиходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. #нашеподмосковье #снегопад #уборкаснега #ГубернаторМО
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