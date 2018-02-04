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    Снегопад в Москве: один человек погиб, пятеро пострадали

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    Снегопад в Москве: один человек погиб, пятеро пострадали

    Снегопад в Москве: один человек погиб, пятеро пострадали

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа пострадавших от разгула стихии в Москве.

    Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в Twitter об ухудшении погоды в течение дня и уточнил число пострадавших от снежной стихии.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться».



    Ранее Собянин сообщил о гибели одного человека в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи в Москве.

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    Высота сугробов в Москве достигла 43 см, сильный снегопад в городе продолжается. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 м/с и о резком понижении температуры к вечеру — до минус 10. На дорогах — гололед.

    Власти Московской области назвали метеорологическую ситуацию в регионе чрезвычайной. «Снег будет идти еще сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

    Уважаемые жители Подмосковья! В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог. Что касается энергетики — это также находится на контроле и все обрывы линий электропередач, которые произошли за ночь, были оперативно устранены. Снег будет идти еще сутки. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за проиходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. #нашеподмосковье #снегопад #уборкаснега #ГубернаторМО

    Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)


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