Опасные связи: почему «кремлевский доклад» разочаровал американских политиков

Долгожданный «кремлевский список» — в США его называют «путинским» — разочаровал всех: Конгресс, демпартию, главные американские СМИ и даже
экс-посла США в России Макфола.
Список самых богатых россиян журнала Forbes и телефонный справочник Кремля разбавлены хрестоматийным «у кого нет миллиардов — вне подозрений». Но разве так врагов Америки победишь?
Майкл Макфол, бывший посол США в России: «Включение в доклад всего российского правительства — это смешно. Там есть олигархи, которые вовсе не имеют близких связей с Путиным. Как раз наоборот. А многие не указаны вовсе. Бережная работа!»
Список без санкций — деньги на ветер. Публикация такого половинчатого доклада подрывает, скорее, поддержку самого Трампа. Поэтому идет вброс: у Трампа на столе есть еще список — с санкциями, секретный, чтобы никто из опубликованного доклада не догадался и не начал выводить активы. Но тут сначала Минфин США заявляет, что санкции будут невыгодны самой Америке, а после становится известно, что накануне публикации «кремлевского доклада» в Вашингтон прилетали руководители всех главных разведслужб России — Бортников, Нарышкин и Коробов.
Такого нашествия высокопоставленных русских в Вашингтоне не было со дня знаменитого визита в Белый дом министра иностранных дел Лаврова, бывшего посла Кисляка и аккредитованного Госдепом фотографа российского новостного агенства ТАСС. При этом самое страшное для американского избирателя и того, кого он в итоге выбрал, не столько визит глав российских разведок, столько то, что, например, Игорь Коробов и Сергей Нарышкин — вообще-то уже под американскими санкциями. Их не должны были пустить даже в страну, а не то что в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.
Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США: «Мы наложили санкции на главу их внешней разведки, а администрация Трампа приглашает его на вальс через парадный вход. Это крайнее неисполнение обязанностей президентом Трампа, который, кажется, намерен подрывать верховенство закона в этой стране, вместо того чтобы стоять над Путиным».
Но на этот раз Трамп нашел чем ответить на нарушение верховенства закона. Он разрешил публикацию меморандума Девица Нуньеса. Долгое время засекреченная докладная записка главы комитета по разведке показала: в выборы американского президента вмешивалась не Россия, а ФБР и Минюст, обвиняя Россию за деньги Хиллари Клинтон.
Между тем директор ЦРУ Помпео — это он встречался в Вашингтоне с партнерами из ФСБ, СВР и ГРУ — продолжает пенять России за вмешательство и в выборы президента в позапрошлом году, и в те, что только будут в этом.
Россией по-прежнему пугают: в Сети вспоминают публикации, которые могли быть политической рекламой российских клиентов, Генштаб разрабатывает сценарии военного конфликта с Россией, а Пентагон прогнозирует столкновение на земле и в воздухе. Задача опубликованной в пятницу новой ядерной доктрины США — сдерживание России от применения тактического оружия массового уничтожения. Америка же может ударить первой или ответить ядерным ударом на неядерную атаку.
Дональд Трамп, президент США: «В мире нам противостоят режимы-изгои, террористические организации и противники, такие как Китай и Россия. Они бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В этом противостоянии мы понимаем, что слабость — прямая дорога к конфликту, а непревзойденная сила — лучшая защита».
Лучшая защита, конечно, нападение. И это не только про геополитику. Трамп после публикации компрометирующих ФБР документов в ударе — согласен даже на допрос спецпрокурора Мюллера. Этот промах, уже названный «уотергейтом для демократов», — надежда президента на реабилитацию внутри страны. Поэтому сейчас особенно — никаких связей с русскими, эту целиком выдуманную и лживую историю нужно заканчивать.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли говорит, что такой друг, как Москва, Вашингтону не нужен. Трамп мог бы ответить, что диалог все равно идет, но это именно тот случай, когда лучше вообще промолчать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарева.
Майкл Макфол, бывший посол США в России: «Включение в доклад всего российского правительства — это смешно. Там есть олигархи, которые вовсе не имеют близких связей с Путиным. Как раз наоборот. А многие не указаны вовсе. Бережная работа!»
Список без санкций — деньги на ветер. Публикация такого половинчатого доклада подрывает, скорее, поддержку самого Трампа. Поэтому идет вброс: у Трампа на столе есть еще список — с санкциями, секретный, чтобы никто из опубликованного доклада не догадался и не начал выводить активы. Но тут сначала Минфин США заявляет, что санкции будут невыгодны самой Америке, а после становится известно, что накануне публикации «кремлевского доклада» в Вашингтон прилетали руководители всех главных разведслужб России — Бортников, Нарышкин и Коробов.
Такого нашествия высокопоставленных русских в Вашингтоне не было со дня знаменитого визита в Белый дом министра иностранных дел Лаврова, бывшего посла Кисляка и аккредитованного Госдепом фотографа российского новостного агенства ТАСС. При этом самое страшное для американского избирателя и того, кого он в итоге выбрал, не столько визит глав российских разведок, столько то, что, например, Игорь Коробов и Сергей Нарышкин — вообще-то уже под американскими санкциями. Их не должны были пустить даже в страну, а не то что в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.
Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США: «Мы наложили санкции на главу их внешней разведки, а администрация Трампа приглашает его на вальс через парадный вход. Это крайнее неисполнение обязанностей президентом Трампа, который, кажется, намерен подрывать верховенство закона в этой стране, вместо того чтобы стоять над Путиным».
Но на этот раз Трамп нашел чем ответить на нарушение верховенства закона. Он разрешил публикацию меморандума Девица Нуньеса. Долгое время засекреченная докладная записка главы комитета по разведке показала: в выборы американского президента вмешивалась не Россия, а ФБР и Минюст, обвиняя Россию за деньги Хиллари Клинтон.
Между тем директор ЦРУ Помпео — это он встречался в Вашингтоне с партнерами из ФСБ, СВР и ГРУ — продолжает пенять России за вмешательство и в выборы президента в позапрошлом году, и в те, что только будут в этом.
Россией по-прежнему пугают: в Сети вспоминают публикации, которые могли быть политической рекламой российских клиентов, Генштаб разрабатывает сценарии военного конфликта с Россией, а Пентагон прогнозирует столкновение на земле и в воздухе. Задача опубликованной в пятницу новой ядерной доктрины США — сдерживание России от применения тактического оружия массового уничтожения. Америка же может ударить первой или ответить ядерным ударом на неядерную атаку.
Дональд Трамп, президент США: «В мире нам противостоят режимы-изгои, террористические организации и противники, такие как Китай и Россия. Они бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В этом противостоянии мы понимаем, что слабость — прямая дорога к конфликту, а непревзойденная сила — лучшая защита».
Лучшая защита, конечно, нападение. И это не только про геополитику. Трамп после публикации компрометирующих ФБР документов в ударе — согласен даже на допрос спецпрокурора Мюллера. Этот промах, уже названный «уотергейтом для демократов», — надежда президента на реабилитацию внутри страны. Поэтому сейчас особенно — никаких связей с русскими, эту целиком выдуманную и лживую историю нужно заканчивать.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли говорит, что такой друг, как Москва, Вашингтону не нужен. Трамп мог бы ответить, что диалог все равно идет, но это именно тот случай, когда лучше вообще промолчать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарева.
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