Пекин указал на абсурдные предположения в ядерной доктрине США

Министерство обороны Китая раскритиковало новую ядерную доктрину США.
В Пекине подчеркнули, что в американской доктрине «выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая», а также преувеличена угроза со стороны ядерных сил КНР.
Как отметили в китайском военном ведомстве, Пекин никогда и ни при каких условиях не будет первым применять ядерное оружие и строго придерживается мирного пути развития и оборонительного характера госполитики, передает РИА Новости.
Напомним, Пентагон в пятницу, 2 февраля, обнародовал новую ядерную доктрину США. В документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны России, КНДР, Китая и Ирана. Также отмечается, что США в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но не согласны с предложенным в ООН договором о его полном запрете. При этом в Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.
В МИД РФ отметили, что новая ядерная доктрина США вызывает глубокое разочарование, так как несет конфронтационный заряд и имеет антироссийскую направленность. А в МИД Ирана заявили, что американский документ приближает человечество к уничтожению.
Как отметили в китайском военном ведомстве, Пекин никогда и ни при каких условиях не будет первым применять ядерное оружие и строго придерживается мирного пути развития и оборонительного характера госполитики, передает РИА Новости.
Напомним, Пентагон в пятницу, 2 февраля, обнародовал новую ядерную доктрину США. В документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны России, КНДР, Китая и Ирана. Также отмечается, что США в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но не согласны с предложенным в ООН договором о его полном запрете. При этом в Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.
В МИД РФ отметили, что новая ядерная доктрина США вызывает глубокое разочарование, так как несет конфронтационный заряд и имеет антироссийскую направленность. А в МИД Ирана заявили, что американский документ приближает человечество к уничтожению.
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