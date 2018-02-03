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    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию. Трамп Дональд, ФБР, выборы, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию

    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию

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    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию

    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию

      В США разгорается скандал вокруг опубликованного республиканцами меморандума по нарушениям ФБР в рамках расследования так называемого российского дела. Следили фактически за предвыборным штабом Дональда Трампа. Он сам и распорядился обнародовать документ, хотя демократы в Конгрессе призывали оставить материалы под грифом «секретно». Расследование показало, что ФБР и Минюст США делали все, чтобы дать ход делу о вмешательстве России в выборы.

      Ленин, серп и молот, красные флаги — ярлыки коммунизма в США теперь вешают на республиканца и члена комитета Конгресса по разведке Девина Нунеса, который позволил себе усомниться в обвинениях команды Трампа в сговоре с Россией.

      В центре нового скандала, охватившего Вашингтон, оказалось досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Это компромат о связях предвыборного штаба Трампа и тогда самого кандидата в президенты США с Россией. Содержимое этого досье давно уже признали по большей части выдумкой, если не откровенной ложью, но теперь выясняется, что именно с помощью него ФБР и департамент юстиции получили разрешение на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником избирательной кампании Трампа.

      Более того, судя по документу, и ФБР, и американский Минюст знали, что Стил «делал все, чтобы Дональд Трамп не был избран», и собирал компромат на Трампа по заданию штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета демократов, за что получил от них как минимум 160 тысяч долларов, но при этом связи с политическими противниками Трампа оба ведомства скрывали.

      Все это стало известно благодаря расследованию республиканцев в Конгрессе. Засекреченные результаты отправили в Белый дом. ФБР до последнего пыталось помешать публикации, уговаривая президента оставить на них гриф «секретно», но Трамп отказался, написав в Twitter: «Руководство и следователи ФБР и Минюста политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев, о чем совсем недавно невозможно было даже подумать».




      смотретьРасследование против команды Трампа не нашло признаков вмешательства России в выборы
      Расследование против команды Трампа не нашло признаков вмешательства России в выборы
      Подписи под разрешениями на прослушку Пейджа ставили тогда директор ФБР Джеймс Коми, его зам Маккейб и замы Генпрокурора Салли Йейтс и Род Розенштейн. Из этих четверых только Розенштейн по-прежнему работает, остальные либо уволены, либо уволились сами. Нюанс в том, что именно Розенштейн сейчас курирует ход российского расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. И если все содержимое документа — правда, у Трампа вполне могут быть основания подозревать и команду спецпрокурора в заказном характере дела.

      Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это ужасно, это позор, что происходит в этой стране. Это позор! Документ был передан в Конгресс, они рассекретили его. И в дальнейшем они сделают то, что должны сделать. Но я думаю, что то, что происходит в нашей стране — это позор. И когда видишь все это и многое другое, очень многим сейчас должно быть стыдно, но и этого недостаточно».

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в документе есть и еще одна весьма примечательная деталь: утверждается, что и ФБР, и Минюст, чтобы придать вес расследованию вмешательства России, организовывали утечки в американские СМИ — в CNN, The New York Times, The Washington Post и другие, которые больше и чаще других нагнетали антироссийскую истерику.

      То есть фактически речь идет о том, что по меньшей мере часть расследования российского вмешательства в американские выборы и сговора России с командой Трампа, о чем больше года трубят демократы и либеральные американские медиа, придумана и политизирована ими же с помощью ФБР и Минюста.

      Демократы ответили ударом на удар. Лидер партии в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трамп, опубликовав документ, тем самым не защитил источники и методы американской разведки. Он только что отправил своему другу Путину букет цветов».

      Сенатор-демократ Билл Нельсон написал в том же духе: «Опубликовав документ, президент Соединенных Штатов подрывает доверие нашего разведсообщества и помогает победить Владимиру Путину, российскому правительству и многим другим разведслужбам».

      А бывший директор ФБР Джеймс Коми саркастически спрашивает: «И это все?» Коми назвал документ республиканцев «лживым» и призвал ФБР продолжать работу.

      Демократы теперь готовят свой контрдоклад, своеобразный ответ Республиканской партии. И свое слово, возможно, главное в этом скандале, еще не сказало ФБР. Если Трамп решится на открытую конфронтацию с одним из своих силовых ведомств, то еще неизвестно кто в этой схватке победит.

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