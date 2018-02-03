Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию

В США разгорается скандал вокруг опубликованного республиканцами меморандума по нарушениям ФБР в рамках расследования так называемого российского дела. Следили фактически за предвыборным штабом Дональда Трампа. Он сам и распорядился обнародовать документ, хотя демократы в Конгрессе призывали оставить материалы под грифом «секретно». Расследование показало, что ФБР и Минюст США делали все, чтобы дать ход делу о вмешательстве России в выборы.
Ленин, серп и молот, красные флаги — ярлыки коммунизма в США теперь вешают на республиканца и члена комитета Конгресса по разведке Девина Нунеса, который позволил себе усомниться в обвинениях команды Трампа в сговоре с Россией.
В центре нового скандала, охватившего Вашингтон, оказалось досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Это компромат о связях предвыборного штаба Трампа и тогда самого кандидата в президенты США с Россией. Содержимое этого досье давно уже признали по большей части выдумкой, если не откровенной ложью, но теперь выясняется, что именно с помощью него ФБР и департамент юстиции получили разрешение на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником избирательной кампании Трампа.
Более того, судя по документу, и ФБР, и американский Минюст знали, что Стил «делал все, чтобы Дональд Трамп не был избран», и собирал компромат на Трампа по заданию штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета демократов, за что получил от них как минимум 160 тысяч долларов, но при этом связи с политическими противниками Трампа оба ведомства скрывали.
Все это стало известно благодаря расследованию республиканцев в Конгрессе. Засекреченные результаты отправили в Белый дом. ФБР до последнего пыталось помешать публикации, уговаривая президента оставить на них гриф «секретно», но Трамп отказался, написав в Twitter: «Руководство и следователи ФБР и Минюста политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев, о чем совсем недавно невозможно было даже подумать».
Подписи под разрешениями на прослушку Пейджа ставили тогда директор ФБР Джеймс Коми, его зам Маккейб и замы Генпрокурора Салли Йейтс и Род Розенштейн. Из этих четверых только Розенштейн по-прежнему работает, остальные либо уволены, либо уволились сами. Нюанс в том, что именно Розенштейн сейчас курирует ход российского расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. И если все содержимое документа — правда, у Трампа вполне могут быть основания подозревать и команду спецпрокурора в заказном характере дела.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это ужасно, это позор, что происходит в этой стране. Это позор! Документ был передан в Конгресс, они рассекретили его. И в дальнейшем они сделают то, что должны сделать. Но я думаю, что то, что происходит в нашей стране — это позор. И когда видишь все это и многое другое, очень многим сейчас должно быть стыдно, но и этого недостаточно».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в документе есть и еще одна весьма примечательная деталь: утверждается, что и ФБР, и Минюст, чтобы придать вес расследованию вмешательства России, организовывали утечки в американские СМИ — в CNN, The New York Times, The Washington Post и другие, которые больше и чаще других нагнетали антироссийскую истерику.
То есть фактически речь идет о том, что по меньшей мере часть расследования российского вмешательства в американские выборы и сговора России с командой Трампа, о чем больше года трубят демократы и либеральные американские медиа, придумана и политизирована ими же с помощью ФБР и Минюста.
Демократы ответили ударом на удар. Лидер партии в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трамп, опубликовав документ, тем самым не защитил источники и методы американской разведки. Он только что отправил своему другу Путину букет цветов».
Сенатор-демократ Билл Нельсон написал в том же духе: «Опубликовав документ, президент Соединенных Штатов подрывает доверие нашего разведсообщества и помогает победить Владимиру Путину, российскому правительству и многим другим разведслужбам».
А бывший директор ФБР Джеймс Коми саркастически спрашивает: «И это все?» Коми назвал документ республиканцев «лживым» и призвал ФБР продолжать работу.
Демократы теперь готовят свой контрдоклад, своеобразный ответ Республиканской партии. И свое слово, возможно, главное в этом скандале, еще не сказало ФБР. Если Трамп решится на открытую конфронтацию с одним из своих силовых ведомств, то еще неизвестно кто в этой схватке победит.
В центре нового скандала, охватившего Вашингтон, оказалось досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Это компромат о связях предвыборного штаба Трампа и тогда самого кандидата в президенты США с Россией. Содержимое этого досье давно уже признали по большей части выдумкой, если не откровенной ложью, но теперь выясняется, что именно с помощью него ФБР и департамент юстиции получили разрешение на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником избирательной кампании Трампа.
Более того, судя по документу, и ФБР, и американский Минюст знали, что Стил «делал все, чтобы Дональд Трамп не был избран», и собирал компромат на Трампа по заданию штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета демократов, за что получил от них как минимум 160 тысяч долларов, но при этом связи с политическими противниками Трампа оба ведомства скрывали.
Все это стало известно благодаря расследованию республиканцев в Конгрессе. Засекреченные результаты отправили в Белый дом. ФБР до последнего пыталось помешать публикации, уговаривая президента оставить на них гриф «секретно», но Трамп отказался, написав в Twitter: «Руководство и следователи ФБР и Минюста политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев, о чем совсем недавно невозможно было даже подумать».
The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans — something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2018 г.
Подписи под разрешениями на прослушку Пейджа ставили тогда директор ФБР Джеймс Коми, его зам Маккейб и замы Генпрокурора Салли Йейтс и Род Розенштейн. Из этих четверых только Розенштейн по-прежнему работает, остальные либо уволены, либо уволились сами. Нюанс в том, что именно Розенштейн сейчас курирует ход российского расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. И если все содержимое документа — правда, у Трампа вполне могут быть основания подозревать и команду спецпрокурора в заказном характере дела.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это ужасно, это позор, что происходит в этой стране. Это позор! Документ был передан в Конгресс, они рассекретили его. И в дальнейшем они сделают то, что должны сделать. Но я думаю, что то, что происходит в нашей стране — это позор. И когда видишь все это и многое другое, очень многим сейчас должно быть стыдно, но и этого недостаточно».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в документе есть и еще одна весьма примечательная деталь: утверждается, что и ФБР, и Минюст, чтобы придать вес расследованию вмешательства России, организовывали утечки в американские СМИ — в CNN, The New York Times, The Washington Post и другие, которые больше и чаще других нагнетали антироссийскую истерику.
То есть фактически речь идет о том, что по меньшей мере часть расследования российского вмешательства в американские выборы и сговора России с командой Трампа, о чем больше года трубят демократы и либеральные американские медиа, придумана и политизирована ими же с помощью ФБР и Минюста.
Демократы ответили ударом на удар. Лидер партии в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трамп, опубликовав документ, тем самым не защитил источники и методы американской разведки. Он только что отправил своему другу Путину букет цветов».
Сенатор-демократ Билл Нельсон написал в том же духе: «Опубликовав документ, президент Соединенных Штатов подрывает доверие нашего разведсообщества и помогает победить Владимиру Путину, российскому правительству и многим другим разведслужбам».
А бывший директор ФБР Джеймс Коми саркастически спрашивает: «И это все?» Коми назвал документ республиканцев «лживым» и призвал ФБР продолжать работу.
Демократы теперь готовят свой контрдоклад, своеобразный ответ Республиканской партии. И свое слово, возможно, главное в этом скандале, еще не сказало ФБР. Если Трамп решится на открытую конфронтацию с одним из своих силовых ведомств, то еще неизвестно кто в этой схватке победит.
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