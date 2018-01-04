Манафорт подал в суд на американского спецпрокурора Мюллера

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в превышении полномочий.
Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в финансовых махинациях и отмывании денег, подал в суд на спецпрокурора, расследующего так называемое российское вмешательство в американские выборы, Роберта Мюллера. А также на заместителя Генпрокурора США Рода Розенштейна и на министерство юстиции США, пишет «Интерфакс».
Из текста иска: «Действия Минюста и господина Розенштейна при издании приказа о назначении на должность Мюллера и действия господина Мюллера в соответствии с полномочиями, предоставленными ему данным приказом, были необоснованными, своенравными и не соответствовали закону».
Манафорт утверждает, что Мюллер вышел за рамки расследования, которое он уполномочен проводить и что все действия, предпринятые Мюллером, должны быть отменены.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
А в декабре адвокаты, представляющие интересы президента США Дональда Трампа, обвинили команду спецпрокурора Мюллера в незаконном получении документов.
Из текста иска: «Действия Минюста и господина Розенштейна при издании приказа о назначении на должность Мюллера и действия господина Мюллера в соответствии с полномочиями, предоставленными ему данным приказом, были необоснованными, своенравными и не соответствовали закону».
Манафорт утверждает, что Мюллер вышел за рамки расследования, которое он уполномочен проводить и что все действия, предпринятые Мюллером, должны быть отменены.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
А в декабре адвокаты, представляющие интересы президента США Дональда Трампа, обвинили команду спецпрокурора Мюллера в незаконном получении документов.
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