Конгресс США опубликовал записку с критикой ФБР в «расследовании по РФ»

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленную республиканцами докладную записку с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.
Также в документе говорится, что под сомнение поставлена «законность и легитимность» действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году в период предвыборной гонки в стране. Речь идет, в частности, об использовании спецслужбами программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»).
Ранее конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими под руководством председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса на основании документов ФБР и министерства юстиции США. Демократы потребовали отставки Нунеса и заявили, что республиканцы подвергли риску национальную безопасность США. Кроме того демократ Адам Шифф заявлял, что после голосования за обнародование документа Нунес якобы «внес изменения» в текст, и документ назвали нелегитимным. В ФБР США также публично усомнились в достоверности документа.
Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на эту тему, назвал позором «происходящее в стране». Распорядившись обнародовать записку, Трамп отметил, что содержащиеся в документе данные лишь подтвердят его утверждение о предвзятости всего расследования, передает CNN.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
Также в документе говорится, что под сомнение поставлена «законность и легитимность» действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году в период предвыборной гонки в стране. Речь идет, в частности, об использовании спецслужбами программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»).
Ранее конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими под руководством председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса на основании документов ФБР и министерства юстиции США. Демократы потребовали отставки Нунеса и заявили, что республиканцы подвергли риску национальную безопасность США. Кроме того демократ Адам Шифф заявлял, что после голосования за обнародование документа Нунес якобы «внес изменения» в текст, и документ назвали нелегитимным. В ФБР США также публично усомнились в достоверности документа.
Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на эту тему, назвал позором «происходящее в стране». Распорядившись обнародовать записку, Трамп отметил, что содержащиеся в документе данные лишь подтвердят его утверждение о предвзятости всего расследования, передает CNN.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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