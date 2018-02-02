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    Трамп решил рассекретить документ о нарушениях ФБР

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    Трамп решил рассекретить документ о нарушениях ФБР

    Трамп решил рассекретить документ о нарушениях ФБР

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документ с обвинениями в адрес высокопоставленных сотрудников ФБР, которые совершили неправомерные действия при расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

    По данным телекомпании CNN, глава США уже уведомил комитет Палаты представителей по разведке о готовности опубликовать доклад.

    Ранее в понедельник за публикацию доклада проголосовало большинство республиканцев в спецкомитете Палаты представителей по разведке. Конгрессмены-демократы выступили против. Они полагают, что публикация документа может нанести ущерб расследованию. Окончательное решение по этому вопросу осталось за Трампом.

    Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

    Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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