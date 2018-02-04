Уме Турман пригрозили судом из-за обвинений в домогательствах

Представитель Харви Вайнштейна прокомментировал слова Умы Турман, которая обвинила скандального продюсера в попытке изнасилования.
По словам юриста Бена Брафмана, который представляет интересы Вайнштейна, сейчас рассматривается возможность подачи судебного иска против актрисы.
Юрист подтвердил, что продюсер около 25 лет назад действительно пытался «неловко заигрывать» с Умой Турман, однако, получив отказ, немедленно извинился, передает Hollywood Reporter.
Бен Брафман, представитель Харви Вайнштейна: «Почему госпожа Турман ждала 25 лет, чтобы публично обсудить этот инцидент? И почему она приукрасила то, что произошло на самом деле, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия? Это является тайной для Вайнштейна и его адвокатов».
Напомним, ранее Ума Турман в беседе с New York Times заявила, что Вайнштейн вскоре после съемок фильма «Криминальное чтиво» напал на нее в одном из лондонских отелей и пытался принудить ее к интимной близости, однако ей удалось вырваться. При этом актриса утверждала, что продюсер угрожал уничтожить ее карьеру.
Громкий секс-скандал в Голливуде, в центре которого оказался влиятельный продюсер, разгорелся в октябре 2017 года. С обвинениями в адрес Вайнштейна выступили десятки женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Анджелина Джоли. После этого Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
Юрист подтвердил, что продюсер около 25 лет назад действительно пытался «неловко заигрывать» с Умой Турман, однако, получив отказ, немедленно извинился, передает Hollywood Reporter.
Бен Брафман, представитель Харви Вайнштейна: «Почему госпожа Турман ждала 25 лет, чтобы публично обсудить этот инцидент? И почему она приукрасила то, что произошло на самом деле, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия? Это является тайной для Вайнштейна и его адвокатов».
Напомним, ранее Ума Турман в беседе с New York Times заявила, что Вайнштейн вскоре после съемок фильма «Криминальное чтиво» напал на нее в одном из лондонских отелей и пытался принудить ее к интимной близости, однако ей удалось вырваться. При этом актриса утверждала, что продюсер угрожал уничтожить ее карьеру.
Громкий секс-скандал в Голливуде, в центре которого оказался влиятельный продюсер, разгорелся в октябре 2017 года. С обвинениями в адрес Вайнштейна выступили десятки женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Анджелина Джоли. После этого Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
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