Ума Турман рассказала об изнасиловании и домогательствах Вайнштейна

Ума Турман рассказала, как ее едва не изнасиловал продюсер Харви Вайнштейн.
Звезда Голливуда рассказала, что познакомилась с Вайнштейном во время работы над фильмом «Криминальное чтиво». Поначалу их отношения были дружескими и деловыми, однако потом продюсер попытался изнасиловать Турман.
По словам актрисы, все произошло в номере лондонского отеля. Вайнштейн повалил ее на кровать и стал «делать всевозможные неприятные вещи». Однако Турман удалось выбраться из-под него и уйти.
А на следующий день Вайнштейн прислал Турман букет желтых роз с запиской, в которой похвалил ее за «хорошие инстинкты». Позднее продюсер попытался вновь заманить актрису в номер, однако она пригрозила, что разрушит его репутацию и семью. В ответ Вайнштейн пригрозил Турман уничтожить ее кинокарьеру.
Кроме того, в интервью The New York Times Ума Турман рассказала, что ее изнасиловали, когда ей было 16 лет. Тогда артистка, которая только делала первые шаги в кино, познакомилась в клубе с актером, который был на 20 лет ее старше. Позднее он надругался над Турман.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. В центре скандала оказался влиятельный продюсер Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
По словам актрисы, все произошло в номере лондонского отеля. Вайнштейн повалил ее на кровать и стал «делать всевозможные неприятные вещи». Однако Турман удалось выбраться из-под него и уйти.
А на следующий день Вайнштейн прислал Турман букет желтых роз с запиской, в которой похвалил ее за «хорошие инстинкты». Позднее продюсер попытался вновь заманить актрису в номер, однако она пригрозила, что разрушит его репутацию и семью. В ответ Вайнштейн пригрозил Турман уничтожить ее кинокарьеру.
Кроме того, в интервью The New York Times Ума Турман рассказала, что ее изнасиловали, когда ей было 16 лет. Тогда артистка, которая только делала первые шаги в кино, познакомилась в клубе с актером, который был на 20 лет ее старше. Позднее он надругался над Турман.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. В центре скандала оказался влиятельный продюсер Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
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