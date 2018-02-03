Адвокат опроверг информацию об отклонении иска российских спортсменов к МОК

Заседаний по существу спора по иску шестерых спортсменов из РФ к МОК еще не было, сообщил адвокат российских олимпийцев.
Информация об отклонении иска шестерых российских спортсменов из-за отсранения от Олимпиады не соответствует действительности, так как заседание по существу спора еще не началось. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Артём Пацев, который защищает права российских олимпийцев в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, ранее в субботу портал Insidethegames со ссылкой на представителя МОК сообщил, что иск шестерых российских спортсменов к МОК о запрете на участие в Играх был отклонен федеральным судом Швейцарии. Коллективное обращение подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.
Артём Пацев, адвокат: «Во-первых, насколько я понимаю, речь идет не о федеральном суде, не о Верховном швейцарском трибунале, а о швейцарском суде первой инстанции. Это обычный суд по месту нахождения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Насколько мне известно, наши спортсмены обратились в этот суд лишь потому, что в Спортивном арбитражном суде было невозможно рассмотреть иск в ускоренном порядке, против выступил МОК».
Юрист сообщил, что спортсмены планировали обратиться в CAS, чтобы оспорить «двойное наказание» — запрет на участие в играх после того, как они отбыли свой срок дисквалификации.
Артём Пацев: «Теперь, судя по обрывкам официальной информации, они обратились с иском в обычный суд, чтобы признать МОК монополистом в данной ситуации. Очевидно, что пока ни одного заседания по существу спора там не было и не могло быть, рассматривался лишь вопрос об обеспечительных мерах в виде приостановления действия критерия МОК. В обеспечительных мерах — а это процессуальная вещь — им, видимо, отказали, но сам спор даже не начинал слушаться».
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Ранее в субботу директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.
Напомним, ранее в субботу портал Insidethegames со ссылкой на представителя МОК сообщил, что иск шестерых российских спортсменов к МОК о запрете на участие в Играх был отклонен федеральным судом Швейцарии. Коллективное обращение подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.
Артём Пацев, адвокат: «Во-первых, насколько я понимаю, речь идет не о федеральном суде, не о Верховном швейцарском трибунале, а о швейцарском суде первой инстанции. Это обычный суд по месту нахождения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Насколько мне известно, наши спортсмены обратились в этот суд лишь потому, что в Спортивном арбитражном суде было невозможно рассмотреть иск в ускоренном порядке, против выступил МОК».
Юрист сообщил, что спортсмены планировали обратиться в CAS, чтобы оспорить «двойное наказание» — запрет на участие в играх после того, как они отбыли свой срок дисквалификации.
Артём Пацев: «Теперь, судя по обрывкам официальной информации, они обратились с иском в обычный суд, чтобы признать МОК монополистом в данной ситуации. Очевидно, что пока ни одного заседания по существу спора там не было и не могло быть, рассматривался лишь вопрос об обеспечительных мерах в виде приостановления действия критерия МОК. В обеспечительных мерах — а это процессуальная вещь — им, видимо, отказали, но сам спор даже не начинал слушаться».
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Ранее в субботу директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.
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