Суд отклонил иск 6 российских спортсменов к МОК о недопуске на Игры-2018

Швейцарский суд отклонил иск шестерых российских спортсменов, отстраненных МОК от участия в
Олимпиаде-2018.
Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шестерых российских спортсменов к МОК о недопуске их на Олимпиаду в Пхёнчхане. Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, передает портал Insidethegames со ссылкой на представителя МОК. Спортсмены оспаривали новый критерий допуска на Олимпиаду, согласно которому российские спортсмены могут участвовать в Играх только в том случае, если они не были уличены в использовании допинга ни разу за всю карьеру. Все шестеро спортсменов ранее были уличены в использовании допинга, но уже отбыли свои наказания.
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
В субботу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что комиссия МОК рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов, передает РИА Новости. В субботу в утренней части заседания в Пхёнчхане исполком МОК обсудил вопросы борьбы с допингом, а также возможность допуска российских спортсменов к Играм.
Марк Адамс, директор МОК по коммуникациям: «Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно».
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
В субботу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что комиссия МОК рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов, передает РИА Новости. В субботу в утренней части заседания в Пхёнчхане исполком МОК обсудил вопросы борьбы с допингом, а также возможность допуска российских спортсменов к Играм.
Марк Адамс, директор МОК по коммуникациям: «Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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