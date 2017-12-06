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    В суд обратились 22 российских спортсмена, отстраненных от Олимпиад

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    • Фото: РИА Новости, Василий Пономарев
    В суд обратились 22 российских спортсмена, отстраненных от Олимпиад

    В суд обратились 22 российских спортсмена, отстраненных от Олимпиад

    В суд обратились 22 российских спортсмена, отстраненных от Олимпиад
  • Фото: РИА Новости, Василий Пономарев

    • Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции 22 российских спортсменов, отстраненных от Олимпийских игр.

    В частности, в суд решили обратиться бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин и Ольга Стульнева, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

    Также подали апелляции биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

    Как сообщили в CAS, спортсмены попросили, чтобы их обращения были рассмотрены до начала Олимпийских игр, которые 9 февраля стартуют в Пхёнчхане.

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    Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на основании выводов комиссии Освальда наказал более двух десятков российских спортсменов. Их отстранили от Олимпийских игр и лишили наград Игр в Сочи. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года.

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