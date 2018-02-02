Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

Спортивный арбитраж рассмотрел апелляции пожизненно дисквалифицированных МОК российских атлетов и вынес свой вердикт: 28 олимпийцев оправданы полностью, 11 — частично. Суд счел недостаточными доказательства нарушения спортсменами антидопинговых правил. Но значит ли это, что все невиновные получат возможность поехать в Пхёнчхан?
В списке оправданных спортсменов восемь лыжников, среди которых сочинский чемпион Александр Легков, четверо конькобежцев, пятеро саночников и четверо бобслеистов. Оправдали и шестерых участниц российской хоккейной сборной, которую считают одним из фаворитов олимпийского турнира.
Еще одиннадцать были оправданы CAS частично. Наказание для них смягчено — вместо пожизненной дисквалификации они теперь не допущены только до Игр в Пхёнчхане.
Но значит ли это, что решение арбитражного суда в Лозанне дает возможность полностью оправданным олимпийцам поехать в Южную Корею?
Филипп Берч, адвокат сборной России: «Весь смысл ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая проходила в прошлую неделю, и решения CAS, оглашенного сегодня, заключался в том, чтобы вердикт был вынесен до начала Олимпиады. Чтобы атлеты, которые докажут свою невиновность, смогли участвовать в Играх».
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что теперь МОК обязан разрешить российским атлетам принимать участие в международных соревнованиях.
Вячеслав Фетисов, первый зампред Комитета Госудумы по физической культуре: «МОК — одна из тех структур, которые имеют уважение во всем мире. Это уважение основано на соблюдении спортивных принципов. Поэтому принимать решение эмоционально и с какой-то политической подоплекой — неправильно. Это подрывает все олимпийские принципы. Необходимо в регламенте МОК учитывать сроки важных соревнований, перед которыми принимаются такие решения. Если Арбитражный суд принял решение в пользу наших чистых спортсменов, то Олимпийский комитет должен автоматом разрешать им участвовать в крупнейших международных соревнованиях».
Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
Еще одиннадцать были оправданы CAS частично. Наказание для них смягчено — вместо пожизненной дисквалификации они теперь не допущены только до Игр в Пхёнчхане.
Но значит ли это, что решение арбитражного суда в Лозанне дает возможность полностью оправданным олимпийцам поехать в Южную Корею?
Филипп Берч, адвокат сборной России: «Весь смысл ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая проходила в прошлую неделю, и решения CAS, оглашенного сегодня, заключался в том, чтобы вердикт был вынесен до начала Олимпиады. Чтобы атлеты, которые докажут свою невиновность, смогли участвовать в Играх».
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что теперь МОК обязан разрешить российским атлетам принимать участие в международных соревнованиях.
Вячеслав Фетисов, первый зампред Комитета Госудумы по физической культуре: «МОК — одна из тех структур, которые имеют уважение во всем мире. Это уважение основано на соблюдении спортивных принципов. Поэтому принимать решение эмоционально и с какой-то политической подоплекой — неправильно. Это подрывает все олимпийские принципы. Необходимо в регламенте МОК учитывать сроки важных соревнований, перед которыми принимаются такие решения. Если Арбитражный суд принял решение в пользу наших чистых спортсменов, то Олимпийский комитет должен автоматом разрешать им участвовать в крупнейших международных соревнованиях».
Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
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