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    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан. МОК, Олимпиада, Фетисов, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

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    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан

      Спортивный арбитраж рассмотрел апелляции пожизненно дисквалифицированных МОК российских атлетов и вынес свой вердикт: 28 олимпийцев оправданы полностью, 11 — частично. Суд счел недостаточными доказательства нарушения спортсменами антидопинговых правил. Но значит ли это, что все невиновные получат возможность поехать в Пхёнчхан?

      В списке оправданных спортсменов восемь лыжников, среди которых сочинский чемпион Александр Легков, четверо конькобежцев, пятеро саночников и четверо бобслеистов. Оправдали и шестерых участниц российской хоккейной сборной, которую считают одним из фаворитов олимпийского турнира.

      Еще одиннадцать были оправданы CAS частично. Наказание для них смягчено — вместо пожизненной дисквалификации они теперь не допущены только до Игр в Пхёнчхане.

      Но значит ли это, что решение арбитражного суда в Лозанне дает возможность полностью оправданным олимпийцам поехать в Южную Корею?

      Филипп Берч, адвокат сборной России: «Весь смысл ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая проходила в прошлую неделю, и решения CAS, оглашенного сегодня, заключался в том, чтобы вердикт был вынесен до начала Олимпиады. Чтобы атлеты, которые докажут свою невиновность, смогли участвовать в Играх».

      Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что теперь МОК обязан разрешить российским атлетам принимать участие в международных соревнованиях.

      Вячеслав Фетисов, первый зампред Комитета Госудумы по физической культуре: «МОК — одна из тех структур, которые имеют уважение во всем мире. Это уважение основано на соблюдении спортивных принципов. Поэтому принимать решение эмоционально и с какой-то политической подоплекой — неправильно. Это подрывает все олимпийские принципы. Необходимо в регламенте МОК учитывать сроки важных соревнований, перед которыми принимаются такие решения. Если Арбитражный суд принял решение в пользу наших чистых спортсменов, то Олимпийский комитет должен автоматом разрешать им участвовать в крупнейших международных соревнованиях».

      Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.

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