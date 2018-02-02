В ЦИК появились вопросы к Грудинину по поводу его счетов в иностранных банках

Сегодня ЦИК посетил кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. У него могли остаться не закрытые счета в иностранных банках, сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
Булаев заявил, что Грудинин не проинформировал налоговую службу о имеющихся у него нескольких не до конца закрытых счетах за рубежом. В субботу претендент обещал предоставить объяснения.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «Мы сегодня выяснили, что есть два счета из тех 5, о которых он заявлял, размещенных в банках Австрии. Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер. Есть непонимание у нас. Есть 2 счета в Швейцарии, которые, как я понимаю, до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и 2 счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты».
Кандидат от КПРФ пообещал предоставить в Центризбирком документы, подтверждающие, что все они уже закрыты. Скандал вокруг иностранных счетов разгорелся после новогодних праздников, когда Грудинин неожиданно вспомнил, что не указал их в предоставленных в ЦИК документах. Позже бизнесмен объяснил, что открывал эти счета, чтобы оплатить операции для своих матери и сестры, провести которые в России было невозможно.
Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня рассказала о ходе предвыборной кампании и сделала замечание пресс-секретарю Владимира Путина. По словам Памфиловой, 29 января СМИ опубликовали высказывание Дмитрия Пескова, в котором присутствовали очевидные признаки агитации за его непосредственного начальника. Песков уже извинился за свои слова и заявил, что впредь будет аккуратнее.
В ЦИК сообщили, что регулярно встречаются с кандидатами в президенты и теми, кто еще не прошел регистрацию, для обсуждения текущих вопросов. Центризбирком вычистил списки избирателей. В них, как заявила Элла Памфилова, больше нет так называемых мертвых душ. Имеются в виду случаи, когда люди числились в двух местах одновременно. По последним данным, в России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, еще миллион восемьсот тысяч проживают за рубежом.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «Мы сегодня выяснили, что есть два счета из тех 5, о которых он заявлял, размещенных в банках Австрии. Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер. Есть непонимание у нас. Есть 2 счета в Швейцарии, которые, как я понимаю, до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и 2 счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты».
Кандидат от КПРФ пообещал предоставить в Центризбирком документы, подтверждающие, что все они уже закрыты. Скандал вокруг иностранных счетов разгорелся после новогодних праздников, когда Грудинин неожиданно вспомнил, что не указал их в предоставленных в ЦИК документах. Позже бизнесмен объяснил, что открывал эти счета, чтобы оплатить операции для своих матери и сестры, провести которые в России было невозможно.
Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня рассказала о ходе предвыборной кампании и сделала замечание пресс-секретарю Владимира Путина. По словам Памфиловой, 29 января СМИ опубликовали высказывание Дмитрия Пескова, в котором присутствовали очевидные признаки агитации за его непосредственного начальника. Песков уже извинился за свои слова и заявил, что впредь будет аккуратнее.
В ЦИК сообщили, что регулярно встречаются с кандидатами в президенты и теми, кто еще не прошел регистрацию, для обсуждения текущих вопросов. Центризбирком вычистил списки избирателей. В них, как заявила Элла Памфилова, больше нет так называемых мертвых душ. Имеются в виду случаи, когда люди числились в двух местах одновременно. По последним данным, в России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, еще миллион восемьсот тысяч проживают за рубежом.
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