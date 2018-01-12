В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

Бизнесмен Павел Грудинин, идущий на выборы президента от КПРФ, обнародовал наличие счетов в иностранных банках. Ему пришлось выполнить требование закона, чтобы ЦИК зарегистрировал его официальным кандидатом на высший государственный пост.
Предвыборная кампания еще толком не началась, а Центральная избирательная комиссия уже нашла странности в представленных документах. Зарегистрированный сегодня кандидатом в президенты от Коммунистической партии РФ бизнесмен Павел Грудинин накануне подал в ЦИК два документа. Первый — уведомление, в котором заявил, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках. А второй — изменения о размере и источниках доходов.
Как раз в последнем документе, в графе «иные ценные бумаги», отражены несколько вкладов, в том числе 200 ценных бумаг номинальной стоимостью почти 14 миллионов рублей каждая, 200 еврооблигаций (тоже почти по 12 миллионов) и еще опцион на 82 миллиона рублей. Все вклады размещены в банке Лихтенштейна. И оба документа, что интересно, датированы одним числом — 8 января.
Другими словами, еще 8 января Павел Грудинин то ли имел, то ли уже не имел на своих иностранных счетах ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью больше 7,5 млрд рублей. Но это в том случае, если агентство ТАСС в своих подсчетах не ошибается.
Последний раз Павел Грудинин подавал подробную декларацию о доходах два года назад. Но в 2016-м ни о каких счетах в иностранных банках речи не шло.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Как раз в последнем документе, в графе «иные ценные бумаги», отражены несколько вкладов, в том числе 200 ценных бумаг номинальной стоимостью почти 14 миллионов рублей каждая, 200 еврооблигаций (тоже почти по 12 миллионов) и еще опцион на 82 миллиона рублей. Все вклады размещены в банке Лихтенштейна. И оба документа, что интересно, датированы одним числом — 8 января.
Другими словами, еще 8 января Павел Грудинин то ли имел, то ли уже не имел на своих иностранных счетах ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью больше 7,5 млрд рублей. Но это в том случае, если агентство ТАСС в своих подсчетах не ошибается.
Последний раз Павел Грудинин подавал подробную декларацию о доходах два года назад. Но в 2016-м ни о каких счетах в иностранных банках речи не шло.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Комментарии