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    В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7, 5 млрд рублей. банки, выборы, КПРФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

    В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

    106 комментариев
    В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

    В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

    В документах Грудинина нашли ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

      Бизнесмен Павел Грудинин, идущий на выборы президента от КПРФ, обнародовал наличие счетов в иностранных банках. Ему пришлось выполнить требование закона, чтобы ЦИК зарегистрировал его официальным кандидатом на высший государственный пост.

      Предвыборная кампания еще толком не началась, а Центральная избирательная комиссия уже нашла странности в представленных документах. Зарегистрированный сегодня кандидатом в президенты от Коммунистической партии РФ бизнесмен Павел Грудинин накануне подал в ЦИК два документа. Первый — уведомление, в котором заявил, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках. А второй — изменения о размере и источниках доходов.

      Как раз в последнем документе, в графе «иные ценные бумаги», отражены несколько вкладов, в том числе 200 ценных бумаг номинальной стоимостью почти 14 миллионов рублей каждая, 200 еврооблигаций (тоже почти по 12 миллионов) и еще опцион на 82 миллиона рублей. Все вклады размещены в банке Лихтенштейна. И оба документа, что интересно, датированы одним числом — 8 января.

      Другими словами, еще 8 января Павел Грудинин то ли имел, то ли уже не имел на своих иностранных счетах ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью больше 7,5 млрд рублей. Но это в том случае, если агентство ТАСС в своих подсчетах не ошибается.

      Последний раз Павел Грудинин подавал подробную декларацию о доходах два года назад. Но в 2016-м ни о каких счетах в иностранных банках речи не шло.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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